Lübeck (ots) -- Mehr als die Hälfte der heutigen Stadtwerke-CEOs gehen in den nächsten fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand- Initiative "CEO der Zukunft" gestaltet aktiv eine vielfältige Führungskultur- Gründer der Initiative: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Dr. Jens Meier, CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe- 30 Top-CEOs aus kommunalen Unternehmen engagieren sich als Mentor:innen- Bewerbungsstart ist der 4. August unter: https://www.ceo-der-zukunft.deStadtwerke sind für die Umsetzung von Lösungen für die Bau-, Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende bei herausfordernden Rahmenbedingungen wie der Wandel von Geschäftsmodellen, hohem Investitionsbedarf usw. verantwortlich. Eine Mammutaufgabe! Doch der demografische Wandel trifft die kommunale Wirtschaft mit voller Wucht: Außer zunehmendem Fachkräftemangel, entsteht aktuell ein massiver Führungskräftemangel.Laut der Stadtwerke Studie 2024 von bdew und Ernst & Young[1] wird der Fachkräfte- zunehmend auch zum Führungskräftemangel. Diesen Trend zeigt auch eine interne Erhebung: Demnach gehen mehr als die Hälfte der heutigen Geschäftsführer:innen in den kommenden fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand - ein Generationenwechsel, der nicht nur bevorsteht, sondern bereits begonnen hat. Hinzu kommt, dass kommunale Unternehmen einzeln zu klein sind für wettbewerbsfähige C-Level Entwicklungsprogramme. Verbunden mit überholten Vorurteilen zu öffentlichen Unternehmen, führt dies dazu, dass die Führungslaufbahn in der Kommunalwirtschaft oftmals als weniger attraktiv angesehen wird im Vergleich zur Privatwirtschaft.Die Nachbesetzung von Spitzenpositionen wird somit zur strategischen Schlüsselaufgabe, denn ohne gezielte Maßnahmen droht ein strukturelles Führungsvakuum mit weitreichenden Folgen für die Zukunftsfähigkeit kommunaler Betriebe. Die unternehmensübergreifende Initiative "CEO der Zukunft" steigert mit einem Cross-Mentoring-Programm die Sichtbarkeit und Attraktivität kommunaler Unternehmen für künftige Führungspersönlichkeiten und gestaltet aktiv eine vielfältige Nachfolge.Gründer, Mentor und strategische ImpulsgeberGründer, strategische Impulsgeber und Initiatoren des Programms sind Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun, der renommierteste Kommunikationspsychologe Deutschlands, sowie Dr. Jens Meier, CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe. Die Geschäftsführung und Programmleitung übernimmt Felix Schulz von Thun."Ich bin zu der Überzeugung gelangt: Führung in der Kommunalwirtschaft ist überaus anspruchsvoll! Für die dringend anstehenden Transformationen wollen nicht nur wirtschaftliche und technologische, sondern auch politische und menschliche Dimensionen gleichzeitig beachtet werden. Und was die Kommunikation dabei angeht, muss das Kunststück gelingen, Professionalität und Menschlichkeit kontextgerecht zusammenzuführen. Keine leichte Herausforderung für den CEO der Zukunft, aber überaus lohnend", so Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun."Wir können über mangelnde Diversität und Überalterung auf Vorstandsebenen kommunaler Unternehmen klagen oder wir gestalten aktiv und fördern gezielt eine diverse und progressive Führungskultur. Als CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe kenne ich die Herausforderungen kommunaler Unternehmen aus erster Hand - als Gründer und Initiator von 'CEO der Zukunft' gestalte ich aktiv eine Lösung. Dieses Programm ist mehr als ein Mentoring: Es ist ein strategischer Impulsgeber für Wandel. Wir machen Talente sichtbar, vernetzen sie gezielt und bereiten sie auf die komplexe Führungsverantwortung von morgen vor. Wer die Zukunft sichern will, muss heute in Führung investieren", so Dr. Jens Meier.Führung von morgen ist gestaltbarDas unternehmensübergreifende Cross-Mentoring-Programm "CEO der Zukunft" will gezielt die Sichtbarkeit und Attraktivität kommunaler Unternehmen für künftige Führungspersönlichkeiten - innerhalb und außerhalb der Branche stärken. 30 Top-CEOs als Mentor:innen und die 6 Hauptsponsor:innen und Fachpartner:innen engagieren sich im Schulterschluss, um die Führungsebene von morgen aktiv zu fördern. Dabei flankieren die Programmpartner DZ Bank, SchwarzDigits, Kearney, m3 management consulting, Siemens Energy und BBH das Programm mit ihren Executive-Seminaren.Ziel ist es, eine neue Generation von Führungskräften zu identifizieren und zu qualifizieren, um die multiplen Herausforderungen in kommunalen Unternehmen zu meistern. Durch individuelles Mentoring, gezielte Weiterbildung und den Aufbau eines starken Netzwerks entsteht eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten, die nicht nur als kompetente Entscheider:innen agieren, sondern auch als Treiber einer zukunftsfähigen Transformation wirken.Ein besonderer Fokus liegt auf Vielfalt in der Führung - sowohl was unter anderem Geschlecht, Herkunft und beruflichem Hintergrund angeht. Unterschiedliche Perspektiven und innovative Ansätze sollen zielgerichtet in die Unternehmensführung integriert werden, um diese zukunftsfähig und adaptiv zu gestalten. Eine paritätische Geschlechterverteilung wird angestrebt."CEO der Zukunft": Cross-Mentoring für Führungskräfte, die Wandel gestaltenDas Programm kombiniert drei zentrale Entwicklungsbausteine:1. 1:1-Mentoring: Persönliche Begleitung durch Top-Führungskräfte an regelmäßigen Mentoring Days.2. Führungstraining: Vier speziell entwickelte Module des Schulz von Thun Instituts stärken kommunikative Kompetenz und Selbstreflexion.3. Executive Seminare: Mehr als zehn praxisnahe Module zur individuellen Vertiefung.Die Bewerbungsphase für die 40 begehrten Mentoringplätze startet ab dem 4. August und läuft bis Ende September 2025. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist übernimmt die Personalberatung Odgers die Matching-Phase, um die bestmöglichen Kombinationen aus Mentees und Mentor:innen zusammen zu bringen. Das Mentoring beginnt im Januar 2026 und dauert zwei Jahre.Weitere Informationen und relevante Rahmendaten finden Interessierte unter: https://www.ceo-der-zukunft.de[1] Stadtwerkestudie 2024 von EY und BDEW, 4. Juni 2024, https://www.ey.com/de_de/newsroom/2024/06/ey-stadtwerkestudie-2024Über "CEO der Zukunft":Das Cross-Mentoring-Programm "CEO der Zukunft" bietet eine einzigartige Chance für Führungskräfte in kommunalen Unternehmen. 30 engagierte Top-CEOs deutscher Stadtwerke und Kommunalunternehmen übernehmen eine Mentor:innenrolle und bereiten die nächste Generation von Führungskräften durch gezielte Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks auf die Herausforderungen des Top-Managements vor.Das Programm wird ergänzt durch eine professionelle Führungskräfteausbildung des Schulz von Thun Instituts und maßgeblich durch renommierte Sponsor:innen und Fachpartner:innen unterstützt, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise den Erfolg und die Umsetzung ermöglichen.Die Gründer: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Dr. Jens MeierGeschäftsführung und Programmleitung: Felix Schulz von ThunDie Mentor:innen:Aurelie Alemany, Vorstandsvorsitzende, enercity AGVerena Amann, Mitglied des Vorstands, MVV Energie AGJulia Antoni, Geschäftsführerin, Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbHCaspar Baumgart, Vorstand, WEMAGDr. Christian Becker, Vorstand, STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AGSven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbHDr. Charlotte Beissel, Mitglied des Vorstandes, Stadtwerke Düsseldorf AGIman El Sonbaty, Geschäftsführerin, Stadtwerke Karlsruhe GmbHKirsten Fust, Sprecherin der Geschäftsführung, Hamburger EnergiewerkeHans-Martin Hellebrand, Vorstandsvorsitzender, badenova AG & Co. KGOlaf Hermes, Vorsitzender der Geschäftsführung, Stadtwerke Bonn GmbHChristoph Hesse, Mitglied des Vorstands, Energieversorgung Mittelrhein evmDr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender der Geschäftsführung, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)Sebastian Jurczyk, Vorsitzender der Geschäftsführung, Geschäftsführer Energie Stadtwerke Münster GmbHIngbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e.V.Carsten Liedtke, Sprecher des Vorstands, SWK AGMichael Lucke, Geschäftsführer, Allgäuer Überlandwerk GmbHDr. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender, Mainova AGDr. Jens Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung, Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbHChristian Meyer-Hammerström, Geschäftsführer Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KGBernd Reichelt, Geschäftsführer, Stadtwerke SH GmbH & Co. KGAnne Rethmann, Vorständin Finanzen, Thüga AktiengesellschaftDr. Martin Ridder, Geschäftsführer, eins energie in sachsen GmbH & Co. KGThomas Schmidt, Vorstand Vertrieb und Handel, ENTEGA AGStephan Segbers, Vorstand Vertrieb und Energiebeschaffung, RheinEnergie AGKarsten Specht, Geschäftsführer, Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Körperschaft des öffentlichen RechtsElke Temme, Geschäftsführerin, Stadtwerke Bochum Holding GmbHMatthias Trunk, Vorstandsmitglied, COO, GASAG AGMagdalena Weigel, Vorstand und Arbeitsdirektorin, N ERGIE AktiengesellschaftVera Weidemann, Vorständin, EWE AktiengesellschaftDie Sponsor:innen:A.T. Kearney GmbHSchwarz Digits KGDZ Bankm3 management consulting GmbHBecker Büttner Held Rechtsanwälte Steuerberater Unternehmensberater PartGmbBSiemens Energy Global GmbH & Co. 