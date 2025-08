Goldpreis: Der statistisch drittbeste Monat für das Gold ist angebrochen

Anzeige / Werbung

Der stärkere Euro trübt in Europa etwas die Stimmung

Gleich an seinem ersten Handelstag machte der August seinem Ruf als guter Monat für die Kursentwicklung des Goldes wieder alle Ehre. Denn statistisch ist der August innerhalb des Kalenderjahrs mittlerweile der drittbeste Monat. Goldanleger und Investoren, die in Goldminen und die Minenentwickler investieren, haben damit allen Grund, optimistisch auf die kommenden Wochen zu blicken.

Der kräftige Anstieg des Goldpreises am Freitag war den Nachrichten geschuldet. Die monatlichen Arbeitslosenzahlen in den USA waren eine herbe Enttäuschung und zeitgleich ließen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump den Markt dessen bekannte Unberechenbarkeit fürchten. Die Folge war ein schneller Wiederanstieg von 3.269,24 US-Dollar am 31. Juli auf 3.348,82 US-Dollar am Freitag.

Auch wenn das Gold zum Ende des Julis Schwäche gezeigt hatte und abgerutscht war, so haben die Anleger keinen Grund mit der Kursentwicklung im Juli unzufrieden zu sein, denn insgesamt stand am Ende des Monats ein Plus von drei Prozent zu Buche. Nun ist der statistisch drittbeste Monat des Jahres angebrochen und damit wächst die Hoffnung, dass die ausgedehnte Seitwärtsbewegung, die der Goldpreis in den letzten Wochen vollzogen hat, bald abgeschlossen sein könnte.

In Euro gerechnet sieht die Bilanz allerdings nicht ganz so gut aus, denn bedingt durch die Stärke des Euros gegenüber dem US-Dollar lag der Goldpreis Ende Juli lediglich um 0,3 Prozent über dem Stand von Ende Juni. Aber so wie eine einzelne Schwalbe noch keinen Sommer macht, so sagt auch die Kursentwicklung eines einzelnen Monats vergleichsweise wenig über den Goldpreis, seine Erfolge und sein Potential aus.

Dies wird deutlich, wenn man einen Schritt zurücktritt und beispielsweise den Kurs von Ende Juli 2025 mit dem Goldkurs von vor zwölf Monaten vergleicht. Vor einem Jahr kostete die Feinunze Gold lediglich 2.237 Euro. Damit blicken wir in Euro gerechnet auf einen Kursanstieg von stolzen 29 Prozent innerhalb von lediglich zwölf Monaten zurück.

Was ist nun für den August zu erwarten? Ein Highlight, auf das auch am Goldmarkt alle achten, wird das jährliche Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole sein. Hier könnte auch in diesem Jahr eine wichtige geldpolitische Weichenstellungen erfolgen. Die bis in das Jahr 1970, als am 15. August der US-Dollar vom Gold gelöst wurde, zurückgehende Statistik weist für den August einen durchschnittlichen Kursgewinn von 0,98 Prozent aus.

Damit ist der August aktuell der drittbeste Monat des Jahres für das Gold. Vor einem Jahr lag der August noch auf Platz vier, weil der Februar knapp besser war. Am 31. August werden wir wissen, ob der August den Bronzeplatz in der Statistik verteidigen konnte. Der positive Monatsanfang macht zumindest Mut und lässt auf eine gute Kursentwicklung hoffen.

