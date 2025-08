Viele Jahre galt die Aktie von UnitedHealth als Dauerläufer. Als Fels in der Brandung. Doch in den zurückliegenden Monaten sorgten zahlreiche negative Neuigkeiten dafür, dass der Dow-Jones-Wert binnen kurzer Zeit mehr als 50 Prozent verloren hat. Weitere schlechte News liefen am vergangenen Freitag über den Ticker.So wird Finanzvorstand John F. Rex, der den Posten seit 2016 bekleidet hat, zum 02. September nur noch als "strategischer Berater" des CEO fungieren. Dann übernimmt Wayne S. DeVeydt die ...

