PORR erneuert wichtige Verkehrsadern durch die Alpen

In Kürze starten die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg - viele Bundesbürger reisen dann nach Österreich oder durchqueren die Alpen in Richtung Süden. Auf ihrer Fahrt werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit von der PORR erstellte oder sanierte Bauwerke nutzen.

Dies trifft sowohl auf Autofahrer als auch auf die Bahnkundschaft zu. Dabei reicht die PORR Expertise von modernen Tunneln, über eindrucksvolle Brücken und sichere Straßen bis hin zu imposanten Staudämmen und umweltfreundlichen Pumpspeicherkraftwerken. Trotz zahlreicher Baustellen dürfte den urlaubsreifen Reisenden nicht entgehen, dass bei deutschen Brücken und Straßen weiterhin erheblicher Sanierungsbedarf existiert.

Enormer Sanierungsbedarf bei Brücken

Eine im April 2025 veröffentlichte Studie der T&E Deutschland liefert hierfür den besten Beweis: Demzufolge würden derzeit 6.000 Brücken im deutschen Fernstraßennetz die vom Bundesverkehrsministerium (BDMV) gesetzten Kriterien für einen Ersatzneubau erfüllen. Weitere 10.000 Brücken sollten zumindest verstärkt oder ebenfalls neu gebaut werden. Betroffen seien ca. 36 Prozent aller Brücken der Bundesstraßen und Autobahnen. Dazu kämen ähnlich viele marode Brücken unter kommunaler Verwaltung. Mit dem schuldenfinanzierten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung soll in den kommenden Jahren Abhilfe geschafft werden.

Die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) realisiert in diesem Kontext in Österreich derzeit zwei besonders anspruchsvolle Großprojekte: die Aurachbrücke in der Nähe von Regau (Oberösterreich) sowie die Luegbrücke am Brenner.

Ingenieurtechnische Meisterleistungen

Die Aurachbrücke ist 420 m lang und knapp 50 m hoch und gilt damit als höchste Brücke der österreichischen A1 Westautobahn. Pro Tag wird sie im Jahresdurchschnitt von etwa 50.000 Fahrzeugen überquert, wobei in den Sommermonaten sogar deutlich höhere Belastungen auftreten. Sie muss aufgrund ihres hohen Alters neu gebaut werden - und dies bei laufendem Verkehr. Mitte Mai wurde die rund 15.000 Tonnen schwere Fahrbahnplatte über hydraulische Vorrichtungen erfolgreich auf die neuen Pfeiler verschoben. Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Auftraggeber ASFINAG - die nationale Schnellstraßenbetreiberin - stuft den Neubau der Aurachbrücke als "Leuchtturmprojekt" ein und hält eine Lebensdauer von 100 Jahren für möglich.

Ein anderes Großprojekt der PORR ist die Luegbrücke an der A13 Brennerautobahn, die im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft neu gebaut wird. Sie wurde 1973 erstmalig eröffnet und stellt eine besonders wichtige Verkehrsader für den Personen- und Güterverkehr durch die Alpen dar. Mit über 1.800 m gilt sie als längste Autobahnbrücke Österreichs. Die Brücke führt über extrem schwieriges Gelände - unter anderem einen steilen Hanggleitbereich - und wird aktuell durch zwei separate Tragwerke in Plattenbalkenbauweise ersetzt. Der Baulogistikprozess ist hochkomplex, weil der Abriss des Altbaus, bei kontinuierlichem Verkehrsbetrieb erfolgt. Als weitere Herausforderungen gelten die Einhaltung enger Bauzeiten sowie die geplante Fertigstellung bis 2030. Sowohl der Auftraggeber ASFINAG als auch die beiden verantwortlichen Baukonzerne beschreiben das Projekt als eines der anspruchsvollsten Brückenbauvorhaben des Landes.

Enthaltene Werte: AT0000609607