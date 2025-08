© Foto: Michael Nagle - picture alliance / Xinhua News Agency

Diese in den kommenden Tagen (KW32) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 04. August: Palantir Die Aktie von Palantir steht stellvertretend für einen Markt, in dem die Gier der Anlegerinnen und Anleger in vielen Fällen jede fundamentale Vernunft außer Kraft gesetzt hat. Zwar ist der Spezialist für KI-gestützte Datenauswertung ein klarer Profiteur von KI-Technologien sowie der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die mithilfe von CEO Alex Karp einen Überwachungsstaat etabliert. Doch die Bewertung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Bei allen …