The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2025



ISIN Name

US88579YAR27 3M CO. 2025 MTN

XS0347920208 GOLDM.S.GRP 08/25

CH0286864027 UBS GROUP 15/UND. FLR

AU3CB0223097 LDKRBK.BAD.W. MTN 14/25AD

DE000DK0RMB9 DEKA TILG ANL 18/25

DE000DK0XTF3 DEKA FESTZINS ANL 20/25

AU3CB0231835 TORONTO-DOM. BK 15/25 MTN

DE000NLB3B73 NORDLB 20/25





