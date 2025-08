Brüssel (ots/PRNewswire) -OpenWay (https://openwaygroup.com/), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungssoftware und Entwickler der digitalen Zahlungssoftware-Plattform Way4, wurde in der 2025 Merchant Acquiring Software Platforms Matrix von Datos Insights als Best-in-Class-Anbieter ausgezeichnet. Das Ranking platziert OpenWay im Marktführer-Quadranten - basierend auf der Stärke seiner Lösungsfähigkeiten, der hohen Kundenzufriedenheit, dem Innovationsgrad und der starken Ausrichtung auf die strategischen Bedürfnisse moderner Acquirer.In der diesjährigen Bewertung erhielt Way4 die höchste Punktzahl auf der Achse Stärke/Fähigkeit, was bestätigt, dass die Plattform den Standard für Produkttiefe, Multifunktionalität und Flexibilität setzt.Way4 Merchant Acquiring ermöglicht es erstklassigen Acquiring-Banken, Verarbeitern und aufstrebenden Fintechs in Nord- und Südamerika, Europa, MENA und APAC, ihre Händlerservices einzuführen, zu skalieren und anzupassen - mit kurzen Markteinführungszeiten, Echtzeit-Operationen, hoher Leistung und Flexibilität und kurzen Innovationszyklen. Die Plattform wurde für globales Wachstum und lokalen Erfolg entwickelt und unterstützt ein "glokales" Servicemodell, das internationale Best Practices mit lokalem kulturellen und regulatorischen Fachwissen in der Zeitzone des Kunden kombiniert.Die Plattform unterstützt einen vollständigen Händler-Lebenszyklus: vom digitalen Onboarding bis zu dynamischer und risikobasierter Preisgestaltung, Omnichannel- und Multi-Asset-Akzeptanz (POS, E-Commerce, SoftPOS, Karten, Wallets, Krypto, CBDCs, A2A), Echtzeit-Clearing und Reporting. Way4 bietet außerdem umfangreiche APIs, Tokenisierung, FX-Tools, DCC, MCP, Streaming Analytics und datengesteuerte Loyalität - sowie eine "komponierbare" Architektur, die es Instituten ermöglicht, ~95 % der Produktlogik über Parameter zu konfigurieren, ohne zu kodieren."Wir fühlen uns durch diese Anerkennung von Datos Insights sehr geehrt. Sie bestätigt unseren strategischen Fokus und unser Engagement, Kunden beim Wachstum und der Differenzierung ihres Acquiring-Geschäfts zu unterstützen", sagt Paul Gubin, CEO von OpenWay. "Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und ihr Vertrauen und bei unserem globalen Team für die konsistente Leistung auf höchstem Niveau."Die Anerkennung setzt die Geschichte von OpenWay als Branchenführer fort. In den letzten zehn Jahren wurde Way4 von Aite (jetzt Datos Insights), Gartner, PayTech, Juniper Research und Ovum als "Best-in-Class" eingestuft, weil das Unternehmen Innovationen in den Bereichen digitale Geldbörsen, Kartenmanagement, CaaS und Cloud-Zahlungsabwicklung ( auf den Markt gebracht hat.Ron van Wezel, Strategic Advisor bei Datos Insights, kommentiert:"Die Datos Matrix hilft Acquirern, die Anbieter zu identifizieren, die am besten positioniert sind, um ihr Wachstum und ihre Innovation zu unterstützen. Die starke Position von OpenWay in der 2025 Matrix spiegelt die klare Produktstrategie, die robusten Plattformfähigkeiten und die Ausrichtung auf die Bedürfnisse moderner Acquirer wider. Way4 zeichnet sich durch seine Flexibilität, seinen Umfang und seine Innovationskraft aus - alles entscheidende Faktoren, um die Zukunft der Händlerservices zu unterstützen."Thad Peterson, Strategic Advisor bei Datos Insights, ergänzt:"Der Markt für das Acquiring von Händlern befindet sich in einem raschen Wandel. Neue Zahlungsmethoden, eingebettetes Finanzwesen und die Nachfrage nach Echtzeitdiensten verändern die Anforderungen, die Acquirer an ihre Plattformen stellen. Lösungen wie Way4, die Flexibilität, Skalierbarkeit und global-lokale Anpassungsfähigkeit vereinen, sind genau das, wonach führende Institute heute suchen."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/openway-in-2025-matrix-fur-merchant-acquiring-platforms-von-datos-insights-als-best-in-class-anerkannt-302519598.htmlPressekontakt:Olena Bilenka,Product Marketing Manager,+380983113399Original-Content von: OpenWay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092806/100933819