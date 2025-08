Schwacher Arbeitsmarkt, starker Goldpreis - am Freitag profitierte das Edelmetall von enttäuschenden Daten des US-Arbeitsmarktes. Der Goldpreis übersprang dabei wieder die Marke von 3.350 Dollar je Unze. Allerdings war die Reaktion der Goldminenaktien eher verhalten. Der GDX schaffte gerade einmal ein Plus von 1,5 Prozent, der HUI verbuchte nur ein Plus von knapp 1,2 Prozent.Die Papiere der großen Produzenten wirken trotz starker Zahlen von Newmont oder auch Agnico Eagle müde. Zuletzt war es nicht ...

