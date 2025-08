NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal von 517 auf 518 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Serie, besser als erwartet ausfallende Ergebnisse je Aktie vorzulegen, setze sich fort, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal des Industriegasherstellers und Anlagenbauers verdeutliche ein "Allwetter-Modell in Aktion". Mit einem Investment in die Aktie seien Anleger weiter eher gegen allgemeine Marktturbulenzen gewappnet./rob/ck/mis/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 21:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 04:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE000S9YS762





© 2025 dpa-AFX-Analyser