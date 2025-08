Mitteilung der Veganz Group AG:

Veganz Group: CEO-Wechsel zum 1. Oktober 2025

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, kündigt einen Wechsel an der Unternehmensspitze an. Der Gründer und bisherige Vorstandsvorsitzende Jan Bredack scheidet zum 30. September 2025 aus dem Vorstand aus und übergibt die operative Verantwortung an den erfahrenen Finanzexperten Rayan Tegtmeier.

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Jan Bredack Veganz von einer veganen Supermarktkette zu einem innovativen Produzenten pflanzenbasierter Lebensmittel mit starken Wachstumsperspektiven und internationaler Präsenz entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und einer soliden Finanzbasis hat er die Grundlage für weiteres dynamisches Wachstum gelegt.

Künftig wird sich Jan Bredack als Geschäftsführer der OrbiFarm GmbH auf den Sektor Indoor ...

