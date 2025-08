Berlin (ots) -Lange Bearbeitungszeiten bringen Investoren unter Druck - wer erfolgreich sein will, braucht schnelle Entscheidungen, digitale Prozesse und erfahrene Partner. Die RIOD Immobilien GmbH unterstützt Privatanleger dabei, handlungsfähig zu bleiben und lukrative Deals abzusichern. Wo die größten Herausforderungen für Investoren liegen und mit welcher Strategie sie trotzdem erfolgreich agieren können, erfahren Sie hier.Der Immobilienkauf gerät ins Stocken: Aktuell zeigt sich eine deutliche Verlangsamung in der gesamten Infrastruktur rund um den Immobilienkauf in Deutschland. Ursachen sind unter anderem Personalengpässe, hohe Krankenstände, Urlaubszeiten und nicht zuletzt die enorme Reglementierung gepaart mit einer veralteten Bürokratie. Die Folge: Entscheidungs- und Bearbeitungsprozesse verzögern sich - und damit auch der Zugriff auf attraktive Immobilienangebote, die häufig nur kurzzeitig verfügbar sind. "In dieser Situation ist es für Investoren essentiell, optimal vorbereitet zu sein - organisatorisch, finanziell und mental", verrät Marc Odoy, Gründer und Geschäftsführer der RIOD Immobilien GmbH. "Wer nicht rechtzeitig alle Unterlagen und Dokumente zusammengetragen hat, riskiert, gute Angebote zu verlieren oder schlechtere Konditionen in Kauf nehmen zu müssen.""Umso wichtiger ist es, auf die kooperative Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern und Experten zu setzen und der trägen Infrastruktur mit vorausschauender Organisation zu begegnen", fährt der Immobilienexperte fort. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tim Segler hat er die RIOD Immobilien GmbH gegründet, um Privatanleger beim Vermögensaufbau zu unterstützen. Dazu identifizieren sie gezielt besonders interessante und renditestarke Immobilienprojekte, die Steuervorteile und mitunter staatliche Förderungen bieten. Zudem entwickeln die Experten über die hauseigene Projektentwicklung attraktive Immobilien-Investments. Damit entsteht für Anleger eine fundierte Grundlage, um auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich und nachhaltig Vermögen aufzubauen.Vorbereitung ist entscheidend: So sichern sich Investoren attraktive ImmobilienangeboteWer beim Immobilienkauf erfolgreich sein will, sollte vor allem eines mitbringen: gute Vorbereitung. Besonders wichtig ist, dass die Finanzierung schnell stehen kann. Wer zügig eine Entscheidung treffen und diese auch belegen kann, ist im Vorteil. Auch die nötigen Unterlagen sollten idealerweise schon komplett vorliegen - das spart Zeit und zeigt Professionalität. Und nicht zuletzt hilft es, wenn man bei wichtigen Punkten schnell eine klare Zusage geben kann. Das macht den Unterschied, wenn mehrere Interessenten im Spiel sind. "Je besser ein Investor vorbereitet ist, desto effizienter und erfolgversprechender gestaltet sich der gesamte Prozess", erklärt Marc Odoy. "Risiken, wie zum Beispiel der Verlust einer attraktiven Immobilie an einen schnelleren Mitbewerber, werden dadurch erheblich reduziert."Selbst unter idealen Bedingungen nimmt ein Immobilienkauf in Deutschland mehrere Wochen in Anspruch. Beratungsgespräche vor dem Notartermin und zwingende Wartefristen, beispielsweise nach der Übermittlung des notariellen Kaufvertragsentwurfs, erfordern bereits drei bis vier Wochen, bis die Beurkundung stattfinden kann. Kommen noch Besonderheiten bei der Finanzierung hinzu, können erhebliche Verzögerungen entstehen. "Während die Zusage der einen Bank schon innerhalb von drei bis fünf Tagen eintreffen kann, muss bei anderen Banken aktuell mit einer Bearbeitungszeit von bis zu dreißig Tagen gerechnet werden", erklärt der Immobilienexperte. Allein diese Differenzen können über Erfolg oder Misserfolg eines Investments entscheiden. Denn in der Praxis können lange Reaktionszeiten bedeuten, dass ein anderer Investor schneller ist und den Deal für ein attraktives Objekt zuerst abschließt.Träge Infrastruktur, schnelle Märkte: RIOD Immobilien GmbH hilft Investoren dabei, dennoch erfolgreich zu agierenDie Herausforderungen beschränken sich jedoch nicht nur auf Banken: Unterbesetzte Notariatsbüros, fehlende Ansprechpartner, mangelnde Kompetenz der Sachbearbeiter oder interne Kommunikationslücken sorgen im Alltag für Probleme und zeitliche Verzögerungen. Im Ergebnis wird der ohnehin schon komplexe Prozess durch unzureichende Koordination und geringe Einsatzbereitschaft zusätzlich erschwert. "Gerade bei immobilienbezogenen Transaktionen, bei denen viele Akteure beteiligt sind, ist ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Flexibilität erforderlich", betont Marc Odoy. "Doch genau diese Bereitschaft, die sprichwörtliche Extrameile zu gehen, fehlt derzeit vielerorts." Für Investoren bedeutet das: Wer erfolgreich sein will, muss nicht nur sich selbst bestmöglich vorbereiten, sondern auch mit einem professionellen Team arbeiten, das schnell, proaktiv und lösungsorientiert agiert.Angesichts dieser Rahmenbedingungen empfiehlt es sich außerdem, bei der Wahl der Finanzierungspartner strategisch vorzugehen. So kann es zum Beispiel klüger sein, mit einer Bank zu arbeiten, die schneller bearbeitet, auch wenn die Konditionen minimal schlechter sind. Denn in der aktuellen Marktlage ist eine zeitnahe, realisierbare Finanzierung oft mehr wert als die theoretisch günstigste Lösung, die aber nie zustande kommt. "In einem Markt, in dem Geschwindigkeit, Effizienz und Reaktionsvermögen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, ist die aktive Mitwirkung des Investors unerlässlich", fasst der Geschäftsführer der RIOD Immobilien GmbH zusammen. "Wer sich attraktive Immobilien zu fairen Preisen sichern will, muss heute mehr denn je auf eine gute Vorbereitung setzen, flexibel agieren und kooperativ mit Beratern und Partnern arbeiten. Die Märkte sind nicht träge - aber die Infrastruktur ist es. Wer sich darauf einstellt, kann dennoch erfolgreich agieren."