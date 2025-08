Baar-Ebenhausen (ots) -Mit einer festlichen Veranstaltung beging die Wack Group ihr 50-jähriges Firmenjubiläum und zelebrierte zugleich die feierliche Einweihung ihres neuen, hochmodernen Firmencampus. Über 200 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie zahlreiche Geschäftspartner und Kunden aus aller Welt kamen nach Baar-Ebenhausen, um gemeinsam die eindrucksvolle Geschichte und die zukunftsweisende Entwicklung des Familienunternehmens zu feiern.Der neue Campus steht sinnbildlich für die Zukunftsorientierung der Wack Group. Mit nachhaltiger Architektur, digitalen Infrastrukturen und Raum für weiteres Wachstum setzt das Unternehmen ein klares Zeichen: auch nach 50 Jahren bleibt Dr. Wack ein Familienunternehmen mit Visionen - und einem klaren Fokus auf einen familiären Umgang, höchste Qualität und Kundennähe.Um zukunftsfähig zu bleiben und den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, wurde gezielt auf umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) gesetzt. Dadurch wird die Grundlage für nachhaltige Innovationen geschaffen, kreative Lösungsansätze gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt.Ein emotionaler Höhepunkt der Feier war die Ansprache von Dr. Harald Wack, Sohn des Firmengründers Dr. Oskar K. Wack. In bewegenden Worten erinnerte er an die Anfänge des Unternehmens, schilderte richtungsweisende Meilensteine - etwa die Einführung innovativer Pflegeprodukte wie die des ersten weltweit selbsttätigen Felgenreinigers P21S oder den globalen Ausbau des Geschäftsbereichs ZESTRON - und warf einen inspirierenden Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Wack Group."Innovation, Leidenschaft und höchste Qualitätsansprüche sowie ein partnerschaftliches Miteinander, ein ausgeprägter Teamgeist und ein familiärer Umgang - das ist die DNA der Wack Group. Unser Anspruch war nie, der größte, sondern stets der beste Anbieter in unseren Märkten zu sein.", so Dr. Harald Wack, geschäftsführender Gesellschafter.Zukunftsstrategie: Zwei starke GeschäftsbereicheIn ihrer heutigen Struktur vereint die Wack Group zwei Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Qualitätsversprechen, die in gesonderten Redebeiträgen gewürdigt wurden:Ralph Hoeckle, Geschäftsführer von ZESTRON, und Receb Dursun, verantwortlich für den Consumerbereich, gaben Einblicke in Markttrends, Innovationsprojekte und Zukunftsvisionen. Ergänzt wurden diese Perspektiven durch persönliche Worte des langjährigen ehemaligen Geschäftsführers Stefan Wind, der den anhaltenden Familiengeist und die wertebasierte Führung des Unternehmens hervorhob.Grußwort aus der GemeindeEin besonderes Zeichen der regionalen Verbundenheit setzte Bürgermeister Ludwig Wayand (CSU), der sich in seinem Grußwort herzlich für die Standortwahl der Dr. Wack Chemie GmbH in Baar-Ebenhausen bedankte: "Es ist ein starkes Signal, dass sich ein innovatives, international erfolgreiches Familienunternehmen wie Dr. Wack für unsere Gemeinde entschieden hat. Wir freuen uns auf eine enge und zukunftsorientierte Partnerschaft."John Zarno, Beiratsvorsitzender der Wack Group, übermittelte ebenfalls Glückwünsche und betonte die strategische Bedeutung des neuen Campus für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens: "Ein starkes Zeichen für Wachstum und Zukunftsfähigkeit in einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld."Einblicke in Forschung, Technik und ProduktionIm Anschluss an den offiziellen Festakt erhielten die Gäste exklusive Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Bei Führungen durch das hauseigene Labor und die Produktion konnten die Besucher den hohen technischen Anspruch und die Innovationskraft des Unternehmens hautnah erleben.Besonderes Interesse galt dem neuen Technikum, das mit modernster Ausstattung als Entwicklungs-, Test- und Schulungszentrum eine zentrale Rolle für die Innovationsstrategie der Wack Group spielt.Ein Tag voller Emotionen, Visionen und GemeinschaftDie Jubiläumsveranstaltung bot auch Platz für Begegnung und Austausch. In entspannter Atmosphäre wurde gefeiert, genetzwerkt und gemeinsam in die Zukunft geblickt - ganz im Sinne des Mottos: "Wer aufgehört hat besser zu sein hat aufgehört gut zu sein."Pressekontakt:Albert Mediamarketing e. K.Florian AlbertRobert-Bosch-Str. 12 M89407 Dillingen an der DonauT: +49 (0)160/96894556E-Mail: dr.wack@albert-mediamarketing.deOriginal-Content von: Wack Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156446/6089557