Liebe Leser,



die Rahmenbedingungen für Gold sind besser denn je, auch in Europa, wo Schuldenkanzler Merz (CDU) die Weichen auf eine unbegrenzt steigende Staatsverschuldung gestellt hat und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (CDU) nicht müde wird, die Aufnahme von EU-Schulden zu fordern. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihre systematische Wohlstandsvernichtung fort, indem sie mit einer laxen Geldpolitik für Geldentwertung sorgt.



Die Renten sind also alles andere als sicher. Dafür sorgen die hier skizzierten politischen Rahmenbedingungen, die auch das Wirtschaftswachstum hemmen und auf Kosten zukünftiger Generationen gehen. Was verantwortungsvolle Eltern ihren Kindern niemals antun würden, praktiziert der Staat in großem Umfang.

