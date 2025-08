Polestars Verkaufsaktivitäten sind in China fast gänzlich zum Stillstand gekommen. Laut Medienberichten hat Polestar den Online-Vertrieb eingestellt und in ganz China nur noch eine Direktverkaufsfiliale in Betrieb. Im April und Mai soll die Geely-Marke vor Ort kein einziges Auto abgesetzt haben. Wie CarNewsChina berichtet, verkaufte Polestar im ersten Halbjahr 2025 nur noch 69 Fahrzeuge in China - teils wegen mangelnder Nachfrage, teils aber auch ...

