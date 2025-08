Die britische Regierungsbehörde UK Export Finance hat eine sogenannte Exportförderungsbürgschaft in Höhe von einer Milliarde Pfund für Ford UK bewilligt, um die Umstellung auf die Produktion von E-Autos zu unterstützen - und so letztlich Tausende Arbeitsplätze auf der Insel zu erhalten. Mit dem Darlehen wird die Entwicklung an wichtigen Standorten im Vereinigten Königreich unterstützt, darunter das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens ...

