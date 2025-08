© Foto: Unsplash

Xiaomi setzt mit seinem neuen Sprachmodell MiDashengLM-7B auf KI-Power für Autos und Smart Homes - und trifft damit den Nerv eines heiß umkämpften Zukunftsmarkts. Die Aktie steigt. Xiaomi hat am Montag ein neues Open-Source-Sprachmodell vorgestellt, das seine Technologien für Autos und Smart-Home-Geräte verbessern soll. Das "MiDashengLM-7B" basiert auf Xiaomis eigenem Sprachmodell und integriert das von Alibaba entwickelte "Qwen2.5-Omni-7B". In einem WeChat-Beitrag präsentierte der Konzern detaillierte Benchmarks. Mit dem Schritt schaltet sich Xiaomi offensiv in den Wettlauf um Künstliche Intelligenz ein, der sowohl in China als auch in den USA von höchster politischer Priorität ist. Die …