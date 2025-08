ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 07. August. Auf Nachfrage durch die Nachrichtenagentur AWP sieht der Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli nur "begrenzte unmittelbare Auswirkungen" durch die US-Zollerhöhungen.

"Der überwiegende Teil der in den USA verkauften Lindt-Produkte wird lokal in unserem Produktionswerk in Stratham, New Hampshire, hergestellt", sagte ein Unternehmenssprecher. Zudem machten die Produkte aus Europa nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens in den USA aus. Aktuell evaluiere man verschiedene Optionen, wie man künftig mit den Zöllen umgehen werde.