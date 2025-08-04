FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JOY CITY PPTY HD -,10 HKP BMG5210S1061
AB/FROM ONWARDS 04.08.2025 09:55 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JOY CITY PPTY HD -,10 HKP BMG5210S1061
AB/FROM ONWARDS 04.08.2025 09:55 CET
© 2025 Xetra Newsboard