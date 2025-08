Zum Start in den August ist der DAX am Freitag um 2,7% auf einen Wochenschluss bei 23.426 eingebrochen. Rückblick: Während der deutsche Leitindex im Juli unter dem Strich ein kleines Plus von 0,7% erzielt hatte, kam es am Freitag nach unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten zu einem klaren Fehlstart in den neuen Monat. Dabei rissen die Blue ...

