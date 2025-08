Maxhütte-Haidhof (ots) -- Kundenspenden vom 4. August bis 29. November 2025- Netto verdoppelt an drei Aktionstagen die taggleichen Spendenbeträge- Rund 1.600 regionale Vereine profitierenIn Zeiten wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen leisten Vereine einen entscheidenden Beitrag für den sozialen Zusammenhalt. Ob Sport, Kultur, Umwelt oder soziale Teilhabe - das Engagement vor Ort hält die Gesellschaft zusammen. Doch viele Vereine stehen zunehmend unter finanziellem Druck. Netto Marken-Discount setzt als regional verwurzelter Nahversorger auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für das Vereinswesen: Am 4. August startet erneut die bundesweite 17-wöchige Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein".Bis zum 29. November 2025 können Kundinnen und Kunden in allen Netto-Filialen beim Einkauf unkompliziert an den Kassen aufrunden oder ihren Pfandbon am Leergutautomaten spenden - zugunsten von rund 1.600 gemeinnützigen, regionalen Vereinen. Die teilnehmenden Filialen wurden zuvor nach einer fünf-wöchigen Anmeldephase über ein öffentliches Voting ausgewählt.Verdopplungstage für mehr WirkungAn drei ausgewählten Aktionstagen - dem 20. September, 18. Oktober und 15. November 2025 - verdoppelt Netto die an diesem Tag gesammelten Kundenspenden mit einer Unternehmensspende. So entsteht eine zusätzliche Unterstützung für das lokale Vereinsleben."Mit unserer regionalen Spendenaktion ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden, gemeinsam mit uns Verantwortung zu übernehmen", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. "Als Nahversorger mit rund 4.400 Filialen sind wir in den Regionen zuhause - genau dort, wo Vereine tagtäglich wichtige Arbeit leisten. Diese Arbeit zu stärken, ist uns wichtig und Ziel unserer Spendenaktion."Netto stärkt Regionen durch lokales EngagementMit der Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" unterstützt Netto seit 2021 gezielt gemeinnützige Organisationen in der Nachbarschaft bzw. Dem Einzugsgebiet seiner Filialen. Insgesamt konnte der Lebensmittelhändler mit dieser regionalen Spendenaktion die teilnehmenden Vereine mit bisher über 2,65 Millionen Euro unterstützen. Die Auswahl der Vereine erfolgt über eine Vereins-Bewerbungsphase und ein öffentliches Kunden-Voting.So einfach geht's: Spenden beim Einkauf- Aufrunden: An der Kasse den Einkaufsbetrag auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden.- Pfand spenden: Flaschenpfand direkt am Leergutautomaten spenden.- Verdopplung: An drei Tagen verdoppelt Netto alle taggleichen Kundenspenden mit einer eigenen Spende.Mehr Informationen zur Aktion, den teilnehmenden Vereinen und Spendenmöglichkeiten finden sich online unter: www.netto-online.de/vereinsspendeNetto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/6089620