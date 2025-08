Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_wealthexpoecuador_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) ist stolz auf sein erfolgreiches Debüt auf der Wealth Expo Ecuador 2025, die am 19. Juli im Quorum Convention Center in Quito stattfand. Vantage nahm als Hauptsponsor an der Veranstaltung teil und wurde von der Wealth Expo Ecuador 2025* mit der Auszeichnung "Best Regulated Trading Platform" geehrt, womit das Unternehmen eine positive Bestätigung für sein Engagement für globale Handelsstandards und Kundenservice erhielt.Die Veranstaltung brachte Hunderte von Händlern, Investoren und Fintech-Fachleuten aus der gesamten Region zusammen und bot eine Plattform für den Wissensaustausch und die Vernetzung der Branche. Am Vorabend des Events veranstaltete Vantage einen exklusiven Cocktailempfang, bei dem Kunden, Partner und Interessenvertreter zu entspannten Gesprächen zusammenkamen, um starke Beziehungen innerhalb des ecuadorianischen Finanzsystems aufzubauen.Vantage sorgte mit einer interaktiven Präsentation am Stand für Begeisterung und lockte einen stetigen Besucherstrom an. Das Herzstück: eine Lufttombola-Maschine, gefüllt mit flatternden Losen. Die Teilnehmenden lieferten sich einen Wettlauf mit der Zeit, um Gewinntickets zu ergattern. Über 150 Teilnehmende erhielten limitierte Vantage-Merchandise-Kits, während drei glückliche Gewinner goldene Tickets für einen exklusiven Cocktailkurs erhielten, zu dem sie jeweils einen Gast ihrer Wahl einladen konnten.Rodrigo Martínez, Business Development Team Lead, hielt eine fesselnde Keynote mit dem Titel "Vantage: Smart Copy Trading für jedermann". In seinem Vortrag ging er auf die Vorteile der Copy-Trading-Technologie ein und erläuterte, wie Vantage fortschrittliche Strategien für alle zugänglich macht.In einem speziellen Workshop leitete Juan Manuel Gonzalez, Client Relationship Growth Market Analyst, eine Session zum Thema Emotionsmanagement und Psychotrading und vermittelte den Teilnehmenden praktische Erkenntnisse zur Bewältigung psychologischer Herausforderungen und zur Entscheidungsfindung unter Druck.Juan Flores, Senior Business Development Manager, nahm an einer Podiumsdiskussion teil zum Thema: "Wie verändert sich die Welt des Handels? Neue Möglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger von heute". Er teilte seine Expertensicht auf sich verändernden Handelstrends und Kundenerwartungen und erläuterte, wie Vantage Anlegerinnen und Anlegern hilft, Veränderungen immer einen Schritt voraus zu sein.Die Wealth Expo Ecuador erwies sich für Vantage als wirkungsvolle Plattform, um mit einer wachsenden Gemeinschaft von Händlern in Kontakt zu treten, Produktinnovationen zu präsentieren und sein Engagement für die sich ständig weiterentwickelnde Finanzlandschaft hervorzuheben."Die Auszeichnung als beste regulierte Handelsplattform auf der Wealth Expo Ecuador 2025 ist eine bedeutende Anerkennung für unsere Bemühungen, das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, die Sicherheit und die Innovation weltweit zu fördern", sagte Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Händlern Instrumente, Bildung und Transparenz zur Verfügung zu stellen, um ihnen fundierte Handelsentscheidungen zu ermöglichen."Mit dem Schwung der Wealth Expo Ecuador 2025 wird Vantage auch weiterhin den Bekanntheitsgrad der Marke steigern, Initiativen zur finanziellen Bildung unterstützen und sich, wo immer es erlaubt ist, in der Trading Community engagieren.* Diese Auszeichnung bedeutet nicht, dass eine Genehmigung von den lokalen Behörden in Ecuador erteilt wurde.Informationen zu VantageVantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_wealthexpoecuador_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 