München (ots) -Ab dem 1. November 2025 übernimmt LEONINE Studios exklusiv Marketing, Verkauf und Distribution aller physischen Home Entertainment-Produkte (DVD, Blu-ray, UHD) von Constantin Film in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Partnerschaft umfasst das gesamte Portfolio - von aktuellen Neuheiten bis zum umfangreichen Back-Katalog.Zum Auftakt der Kooperation steht gleich ein Highlight an: Die Videopremiere von Michael Bully Herbigs neuer Komödie DAS KANU DES MANITU zählt zu den ersten Titeln, die im Rahmen der neuen Partnerschaft erscheinen werden.Auch die physischen Produkte des vielfältigen Back-Katalogs von Constantin Film werden künftig über LEONINE Studios vertrieben. Dazu gehören Publikumslieblinge wie DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, DAS PUBERTIER, DER SPITZNAME, DIE UNENDLICHE GESCHICHTE und die beliebte FACK JU GÖHTE-Reihe.Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer von LEONINE Studios: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Constantin Film, einem der traditionsreichsten und erfolgreichsten deutschen Filmanbieter. Die Produkte aus dem starken Constantin-Portfolio ergänzen dabei unseren physischen Vertriebskatalog um zahlreiche weitere Highlights und stärken unsere Marktposition nachhaltig. Mit unserem Vertriebs-Knowhow und unserer Leidenschaft für Filme werden wir die Produkte optimal im Markt platzieren."Martin Bachmann, Vorstand der Constantin Film: "Die Partnerschaft mit LEONINE ist für beide Seiten ein Gewinn: Ihre Kompetenz und Marktstärke sorgen für eine optimale Distribution unserer Inhalte, während unser umfangreiches Portfolio ihren Katalog um wertvolle Inhalte erweitert. Das ist für uns beide gut, und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit."Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe.Über Constantin FilmDie Constantin Film AG steht seit 75 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, Streaming/TV-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.Zu den bedeutendsten Filmen in der Constantin Film-Geschichte gehören u.a. die herausragende Bernd Eichinger-Produktion "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders", die Oscar®-nominierte Produktion "Der Untergang" und der Oscar®-Gewinner "Nirgendwo in Afrika" ebenso wie die Eigen- und Co-Produktionen "Die Welle", "Der Baader Meinhof Komplex", "Wickie und die starken Männer", "Fack ju Göhte 1-3", "Das perfekte Geheimnis" oder das weltweit immens erfolgreiche "Resident Evil"-Franchise.