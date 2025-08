Carsten Stork: CO2-Zertifikate: Volatiler Wochenverlauf, aber Stabilisierung über 70 Euro

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen CO2 Markt In der vergangenen Handelswoche zeigten sich die CO2-Zertifikate im europäischen Emissionshandel volatil, konnten sich aber über der psychologisch wichtigen Marke von 70 Euro je Tonne behaupten. Der Dezember-2025-Kontrakt stieg zu Wochenbeginn auf ein Zwischenhoch bei über 73 Euro, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zum Wochenschluss lag der Preis bei rund 71,10 Euro - ein Wochenverlust von -0,47%, aber mit technischer Stabilität über dem zuletzt mehrfach getesteten Unterstützungsniveau. Getrieben wurde die Erholung zu Wochenbeginn vor allem von der Sorge vor künftigen Angebotsverknappungen infolge regulatorischer Änderungen im Zuge des "Fit for 55"-Pakets. Zudem mehren sich Erwartungen, dass die Zuteilungen für Industrieunternehmen ab 2026 spürbar reduziert werden, was die Nachfrage nach langfristiger Absicherung steigen lässt. Auch die gestiegenen Gaspreise führten punktuell zu mehr Kohle-Verstromung - ein zusätzlicher Impuls für CO2-Nachfrage. Dämpfend wirkte hingegen das weiterhin verhaltene industrielle Produktionsniveau in Europa. In Kombination mit schwacher Stromnachfrage und hoher Einspeisung aus erneuerbaren Quellen blieb der strukturelle Druck auf kurzfristige Preissteigerungen bestehen. Insgesamt dominierte ein abwartendes Umfeld - sowohl von Seiten der Industrie als auch der Stromerzeuger.

FAZIT Trotz des leichten Wochenverlusts haben sich die CO2-Zertifikate über der Marke von 70 Euro behauptet und damit ein wichtiges Unterstützungsniveau bestätigt. Der Markt bleibt anfällig für kurzfristige Schwankungen - getrieben von Energiepreisen, regulatorischen Signalen und makroökonomischer Unsicherheit. Mittel- bis langfristig spricht jedoch vieles für ein strukturell bullishes Szenario: Die politisch gewollte Angebotsverknappung, der Ausstieg aus der kostenfreien Zuteilung und die Ambitionen der EU-Klimapolitik lassen weiter steigende Preisziele in Richtung 80-90 Euro plausibel erscheinen. Enthaltene Werte: XD0020881047

