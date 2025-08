LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zu weiteren konjunkturellen Entwicklung überraschend einen Dämpfer bekommen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im August auf minus 3,7 Punkte, von zuvor plus 4,5 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der erste Rückschlag beim Stimmungsindikator nach drei Anstiegen in Folge.

Analysten wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten den vierten Anstieg in Folge erwartet und waren im Schnitt von einem Indexwert von plus 6,9 Punkten ausgegangen.

"Der jüngste Zoll-Deal der EU mit den USA wird von den Anlegern nicht goutiert", kommentierte das Analysehaus die Ergebnisse einer Umfrage unter 1.050 Investoren, darunter 197 institutionellen Anlegern. "Bundeskanzler Friedrich Merz, der noch jüngst von einer Stimmungswende in der Wirtschaft schwärmte, wird eines Besseren belehrt."

Der für Deutschland berechnete Stimmungsindikator fiel um mehr als 12 Punkte auf minus 12,8 Punkte. Ebenfalls eingebrochen ist der Stimmungsindikator für die Schweiz. Die jüngste verkündeten US-Zollsätze von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz führten zu einem "Absturz und einer Rezessionswarnung für die Eidgenossen", schreiben die Sentix-Experten./jkr/jsl/men