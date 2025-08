Die NORMA Group SE (ISIN DE000A1H8BV3), Spezialistin für Verbindungstechnik und Systemlösungen für die Industrie- und Automobilbranche, stellt sich an der Spitze neu auf: Ab dem 1. November 2025 übernimmt Birgit Seeger den Vorstandsvorsitz. Der bisherige Interims-CEO Mark Wilhelms kehrt wie geplant in den Aufsichtsrat zurück. Mit Birgit Seeger holt sich die NORMA Group eine ausgewiesene Expertin für industrielle Transformationen an Bord. Der Aufsichtsrat unterstreicht mit dieser Personalie seinen Willen, die begonnene strategische Neuausrichtung des Unternehmens konsequent fortzuführen. Industrieprofil ...

