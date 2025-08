München (ots) -Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, baut seine Präsenz im stationären Handel weiter aus und eröffnet einen Store am Kurfürstendamm in Berlin. Mit diesem strategischen Schritt stärkt Westwing seine Position als führende Premium One-Stop Destination für Home & Living in Europa und unterstreicht seinen Anspruch, Design-Liebhaberinnen und -liebhaber online wie offline zu inspirieren.Berlin, Deutschlands Hauptstadt und größte Metropole, gilt als lebendiger Mittelpunkt für Design, Kultur und internationale Lifestyle-Trends. Durch seine kreative Vielfalt und globale Anziehungskraft bietet die Stadt Westwing eine ideale Plattform, um die Sichtbarkeit der Marke weiter zu erhöhen und sowohl lokale als auch internationale Design-Fans zu erreichen.Der neue Store befindet sich direkt am Kurfürstendamm, einer der bekanntesten Einkaufsstraßen Berlins, und spricht sowohl lokale Kunden als auch internationale Besucherinnen und Besucher an. In stilvoll gestalteten Räumen werden ausgewählte Produkte aus der Westwing Collection sowie besondere Stücke renommierter Partnermarken präsentiert.Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist der optimierte Checkout-Prozess: Kunden können Produkte, die sie direkt mitnehmen möchten, und größere Bestellungen wie Sofas, Teppiche oder Stühle nun in einem einzigen Kaufvorgang bezahlen. In den kommenden Monaten werden zusätzliche Endless Aisle Funktionen eingeführt, um die Verzahnung von Online- und Offline-Erlebnissen weiter zu vertiefen."Diese Eröffnung ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Wachstumskurs", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing. "Mit unserem neuen Store am Kurfürstendamm bringen wir unsere Marke noch näher zu den Design-Liebhaberinnen und -liebhabern in Berlin und darüber hinaus. Indem wir unser kuratiertes In-Store-Erlebnis mit nahtlosen digitalen Features verbinden, heben wir die Art und Weise, wie Kunden und Kundinnen ihr individuelles Zuhause entdecken und gestalten, auf ein neues Level."Der Store vereint haptische Inspiration mit digitalem Komfort: Kunden und Kundinnen können Produkte vor Ort entdecken, erleben und größere Möbelstücke wie Sofas oder Betten ganz einfach per QR-Code für die Lieferung nach Hause bestellen. So bleibt das umfangreiche Westwing-Sortiment per einfachem Scan jederzeit zugänglich. Zudem bietet der hauseigene Westwing Design Service persönliche Interior-Beratungen an und unterstützt Kunden und Kundinnen dabei, Inspiration in maßgeschneiderte Wohnkonzepte zu verwandeln.Besonders hervorzuheben ist das neue Store Design, das Westwing gemeinsam mit der renommierten Agentur 1zu33 entwickelt hat. Erste Elemente wurden bereits im erst kürzlich eröffneten Store in München umgesetzt, in Berlin wird das Konzept nun erstmals vollständig realisiert. Ziel ist es, weit mehr als eine ansprechende Raumgestaltung zu bieten: Natürliche Materialien und erdige Farbtöne treffen auf kühlen Stein, warmes Holz, rohe Metallakzente, sanfte Tonflächen und weiche Stoffe. So entsteht ein Ambiente, das die Produkte wirkungsvoll in Szene setzt und die Premium-Positionierung der Marke unterstreicht. Jedes Detail - von der Fassade bis zu den individuellen Regalstrukturen - ist darauf ausgelegt, Qualität, Design und Inspiration erlebbar zu machen und immer wieder neue Entdeckungen zu ermöglichen.Mit dem neuen Store in Berlin treibt Westwing seine ganzheitliche Omnichannel-Strategie weiter voran und stärkt die direkte Kundenbindung - im Einklang mit der Mission, Menschen dafür zu begeistern, ihr Zuhause so zu gestalten, dass es die volle Schönheit des Lebens entfalten kann.Store AdresseWESTWING STORE BERLINKurfürstendamm 19710719 BerlinÜber WestwingWestwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 20 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.Pressekontakt:LEA TUMCZYKSenior Corporate Communications Managerlea.tumczyk@westwing.de+49 89 550 544 - 397Original-Content von: Westwing Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162295/6089698