Die Süßwarenbranche bleibt in Bewegung. Katjes International (NO0012888769) prüft eine Erhöhung ihrer bestehenden Unternehmensanleihe um 65 Millionen Euro. Das Geld soll primär für den geplanten Mehrheitserwerb an der traditionsreichen Willy Bogner GmbH verwendet werden. Eine durchaus clevere Finanzierungsstrategie, die das Portfolio des Düsseldorfer Konzerns weiter diversifiziert. Starker Anleihekurs zeigt Vertrauen der Investoren: Der aktuelle Kurs der im September 2023 begebenen Anleihe spiegelt das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die operative Entwicklung von Katjes International wider. ...

