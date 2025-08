Die Aktienmärkte in Deutschland und in den USA haben eine schwarzen Freitag hinter sich. Der DAX und die großen US-Indizes rutschte allesamt deutlich ab. Am Donnerstag steht dann das nächste Kapitel in der Zollthematik an. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ analysieren die Lage. Das Märkte ...