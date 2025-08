Straßburg (ots) -Russland - Strategien der MachtAm Dienstag, 2. September ab 20.15 auf ARTESeit dem Ukrainekrieg setzt Russland mehr denn je auf Machterhalt. Verschiedene Aspekte russischer Machtpolitik beleuchtet ARTE im Rahmen eines Themenabends: Während Putins Giftmischer die gefährliche Arbeit von Whistleblowern, Aktivisten und Journalisten im Umfeld russischer Geheimdienstaktivitäten dokumentiert, analysiert Russlands Seemacht - Die Strategie der fünf Meere die strategische Bedeutung maritimer Präsenz im Kontext hybrider Kriegsführung. Putins Griff nach Afrika veranschaulicht, wie Russland gezielt seinen geopolitischen Einfluss in Westafrika ausbaut. Abschließend zeigt Tracks East wie Gewalt, Geld und Popkultur von Moskau als politische Werkzeuge eingesetzt werden.Putins Giftmischer> 20.15 | ab dem 1. September auf arte.tvDokumentarfilm von James JonesZDF/ARTE, DogwoofGroßbritannien 2024, 92 Min.ErstausstrahlungDer Dokumentarfilm begleitet in Echtzeit einen Whistleblower, einen politischen Aktivisten und einen Journalisten. Sie arbeiten unter Lebensgefahr an Enthüllungen über Putins Regime: über ein Netz von Agenten, die überall auf der Welt operieren und Jagd auf Regimegegner machen. Dabei wird die Geschichte eines Wissenschaftlers, der "Dr. Poison" genannt wird, erzählt. Er entwickelte tödliche Gifte und will nun aus Russland fliehen. Auch der bekannte Regimegegner Wladimir Kara-Mursa kommt zu Wort. Der langjährige Kreml-Kritiker geriet zweimal ins Visier der russischen Giftmischer.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122226-000-A/)Russlands Seemacht - Die Strategie der fünf Meere> 21.45 | ab dem 26. August auf arte.tvDokumentation von Thomas JohnsonARTE France, Artline FilmsFrankreich 2025, 53 Min.ErstausstrahlungDie Dokumentation analysiert eine weitgehend unbekannte geopolitische Doktrin, die Wladimir Putins Politik maßgeblich prägt: die "Strategie der fünf Meere". Diese verbindet nationalistische Motive mit imperialer Geschichtsschreibung, Energiesicherung und der Kontrolle zentraler Handelsrouten. Im Fokus steht Russlands Versuch, durch gezielte Einflussnahme rund um Ostsee, Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, Asowsches und Weißes Meer eine strategische Einflusssphäre zu errichten - mit weitreichenden Folgen für Europa und die globale Ordnung.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/119518-000-A/)Putins Griff nach Afrika> 22.40 | ab dem 2. September auf arte.tvDokumention von Sira Thierij und Nick GolükeZDF/ARTE, NGLOW Film and New MediaDeutschland 2025, 53 Min.ErstausstrahlungNachdem Militärregime in Niger, Mali und Burkina Faso westliche Truppen vertrieben haben, nutzt Russland das entstandene Machtvakuum für seinen geopolitischen Vormarsch. Die Sahelzone ist geprägt von Terror, Repression und Einflusskämpfen. Die Dokumentation legt offen, wie stark Putin den russischen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent ausweitet.>> Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/121274-000-A/)Tracks EastPop, Geld und Krieg: Wie Russland Politik macht> 22.40 | ab dem 27. August auf arte.tvMagazinMDR/ARTE, Kobalt ProductionsDeutschland 2025, 30 Min.ErstausstrahlungRussland führt Krieg in der Ukraine und inszeniert sich gleichzeitig als kulturelles Gegenmodell zum Westen. Tracks East zeigt, wie Gewalt, Geld und Popkultur von Moskau als politische Werkzeuge eingesetzt werden. Während der Kreml mit dem "Intervision Song Contest" ein Alternativprojekt zum ESC auflegt und sich betont weltoffen gibt, terrorisieren russische Drohnen die Bewohner der Stadt Cherson. In Moldau wächst die Angst vor russischer Einflussnahme bei den Parlamentswahlen Ende September. Tracks East fragt: Mit welchen Mitteln arbeitet Putins Machtpolitik?>> Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122762-006-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6089736