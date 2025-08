ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen für das zweite Quartal von 180 auf 162 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen stünden im Einklang mit den Markterwartungen an den Pharmakonzern, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens die negativen Auswirkungen der SpringWorks-Übernahme auf die Gewinne im Geschäftsjahr 2026 noch nicht vollständig berücksichtigt hat./rob/mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025

ISIN: DE0006599905





