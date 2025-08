Positive Tendenzen zum Wochenbeginn - Märkte reagieren auf schwache US-Daten

Nach einem durchwachsenen Wochenausklang zeigt sich der Wochenstart an den internationalen Börsen von seiner freundlicheren Seite. Der DAX präsentiert sich mit leichtem Rückenwind, auch die US-Indikationen signalisieren Stabilität. In Fernost schloss der Nikkei ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Anleger schöpfen offenbar neue Zuversicht - ein zarter Aufwind, der auf die jüngsten Belastungen folgt.

Makroökonomischer Überblick:

Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für Juli sorgten für ein spürbares Echo: Mit lediglich 73.000 neu geschaffenen Stellen blieben die Non-Farm Payrolls deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Konsensschätzung lag bei 110.000 - ein klares Signal für eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. Politisch folgte prompt eine Reaktion: Präsident Donald Trump entließ überraschend die Leiterin des Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer. Die schwachen Zahlen nähren Spekulationen über eine baldige Zinssenkung durch die Fed.

Aktien im Fokus:

Swatch Group steht heute im Zentrum des Interesses - allerdings aus wenig erfreulichem Anlass. Die Aktie zeigt sich vorbörslich deutlich schwächer, belastet durch neue US-Zölle auf Schweizer Uhrenimporte. Mit einem Satz von 39 Prozent trifft die Maßnahme die Branche empfindlich - insbesondere Swatch, dessen US-Geschäft zuletzt zweistellig gewachsen war. Experten schätzen, dass die Zölle das Jahresergebnis (EBIT) um bis zu zehn Prozent schmälern könnten. Besonders problematisch: Swatchs Fokus auf preisgünstigere Modelle lässt wenig Spielraum für Preisanpassungen. Während der Konzern zur Gelassenheit mahnt, bleibt die Unsicherheit über die mittelfristigen Auswirkungen hoch.

Boeing hingegen sieht sich erneut mit einem Streik konfrontiert - diesmal in der Rüstungssparte. Rund 3.200 Beschäftigte legten am Montag die Arbeit nieder, betroffen sind unter anderem die Produktionslinien für Kampfflugzeuge und Raketensysteme in Missouri und Illinois. Die Gewerkschaft IAM hatte ein Vertragsangebot abgelehnt. Zwar reagiert die Aktie vorbörslich kaum, doch die strukturellen Probleme bei Boeing - von Pannenserien bis zu milliardenschweren Kostenüberschreitungen - bleiben bestehen und könnten sich durch den Streik weiter verschärfen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DJ Industrial Average Bear UG1405 85,13 53620,062464 Punkte 2,95 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG3AV8 2,68 23379,1847 Punkte 99,44 Open End DAX® Bear UG2TLR 23,51 25973,705288 Punkte 9,87 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG1158 8,31 22812,890792 Punkte 29,78 Open End DAX® Bear UG6NFZ 10,33 24641,460777 Punkte 52,08 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG181N 4,04 24000,00 Punkte 27,32 19.09.2025 EssilorLuxottica S.A. Call UG2DTB 0,20 320,00 EUR 230,68 17.12.2025 RENK Group AG Call UG78VH 0,93 72,00 EUR 3,9 17.12.2025 DAX® Put UG8AK3 6,44 23600,00 Punkte 16,33 17.10.2025 DAX® Call UG8AHE 7,34 23700,00 Punkte 16,84 17.10.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG2FDD 0,68 26027,114118 Punkte -9 Open End AMD Inc. Long UG1Z5Y 6,73 137,466012 USD 5 Open End NASDAQ 100 Long HD6S22 5,40 18982,817934 Punkte 6 Open End DAX® Long UG6H4J 9,05 17577,977276 Punkte 4 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 11,00 393,396643 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2025; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!