München (ots) -Der ADAC Notfallpass etabliert sich zunehmend als wichtige digitale Hilfe im Rettungswesen: Seit der Einführung Anfang 2024 haben bereits über 100.000 Menschen den kostenfreien Service genutzt und ihre persönlichen Gesundheitsdaten digital hinterlegt. Nun baut der ADAC das Angebot mit neuen Funktionen weiter aus.Neu: Anzeige der Notfalldaten auf EnglischEin wichtiger Vorteil für Auslandsreisen: Nutzerinnen und Nutzer können ihre hinterlegten Notfalldaten jetzt per Klick auf Englisch anzeigen lassen. Wer im Ausland in eine medizinische Notsituation gerät, kann damit die Kommunikation mit Rettungskräften oder Ärztinnen und Ärzten erheblich erleichtern. Die Funktion steht nach dem Login im "Mein ADAC"-Portal auf adac.de zur Verfügung. Eine Übersetzung in weitere Sprachen ist bereits in Planung.Digitale Hilfe im ErnstfallIm ADAC Notfallpass können Mitglieder wie auch Nicht-Mitglieder ab 16 Jahren kostenlos wichtige Gesundheitsdaten hinterlegen - darunter persönliche Daten, wie Name, Geburtsdatum und Notfallkontakte sowie medizinische Angaben zu Vorerkrankungen, Allergien, Medikamenten, einer Schwangerschaft und Implantaten wie Herzschrittmacher. Zudem können Angaben zu Vorsorgevollmachten, einem vorhandenen Organspendeausweis oder der Patientenverfügung hinterlegt werden. Die Daten werden im QR-Code auf dem Notfallpass in der Wallet des Smartphones gespeichert. Rettungskräfte können über Scan des QR-Codes mit ihrem Einsatztablet die Daten auslesen und direkt in ihre Software übertragen. So können die Daten bei Bedarf auch direkt an das Krankenhaus übermittelt werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Der QR-Code ist verschlüsselt, sensible Daten bleiben vor unbefugtem Zugriff geschützt - auch bei Verlust des Smartphones.Ebenfalls neu: Für nicht-deutschsprachige Bundesbürger ist die Anlage der Daten auch auf Englisch möglich, die dann für den Rettungsdienst auf Deutsch übersetzt werden.Weitere Informationen zum ADAC Notfallpass gibt es online unter: www.adac.de/notfallpassPressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6089771