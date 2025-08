Rheinmetall: Breakout-Setup trifft auf 2.250 Euro Kursziel!

Der nächste Meilenstein im Rüstungsboom!

Rückblick

Die Aktie des Verteidigungskonzerns befand sich über einen längeren Zeitraum in einem klaren Aufwärtstrend, was durch die steigenden gleitenden Durchschnitte EMA 20 und EMA 50 signalisiert wird. Der Kurs notierte über diesen wichtigen Unterstützungsniveaus. In den letzten Wochen ist die Aktie in eine Konsolidierungsphase übergegangen.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 04.08.2025, Kürzel: RHM, Kurs: 1760.50 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Breakout aus einer Konsolidierungsphase nach oben wäre ein bullisches Signal, das auf eine Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends hindeutet. Innerhalb dieser Konsolidierung hat sich ein klares Widerstandsniveau bei 1.766 Euro gebildet. Gelingt der Ausbruch, könnten neue Höchststände erreicht werden.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Breakout, wären die Bullen in die Falle getappt und könnten gezwungen sein, ihre Positionen mit Verlust zu schließen, was den Abwärtsdruck verstärkt. Die Kombination eines gescheiterten Ausbruchs mit negativen Fundamentaldaten oder einem schwachen Gesamtmarktumfeld würde das bärische Szenario erheblich verstärken.

Meinung

Der Hauptgrund für die starke Performance von Rheinmetall ist der anhaltende Rüstungsboom und die wachsende Nachfrage im Verteidigungssektor. Das Unternehmen profitiert hier stark vom "Superzyklus" in diesem Bereich. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1.880 auf 2.250 Euro angehoben und die Einstufung mit "Buy" bestätigt. Es bleibt wegen starker Auftragseingänge und langfristigem Wachstum in den Bereichen Luftabwehr und Raketensysteme Branchenfavorit.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 78.23 Mrd. Euro

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 396.52 Mio. Euro

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Jefferies_hebt_Ziel_fuer_Rheinmetall_auf_2250_Euro_Buy-18865865

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2025

