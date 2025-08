Die Stuttgarter bietet künftig wieder eine Riester-Rente an. Die RiesterRente performance+ ermöglicht laut dem Versicherer flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten als "klassische" Riester-Produkte. Mit der Wiedereinführung reagiere man auf ein anhaltendes Marktbedürfnis, so die Stuttgarter. Die Stuttgarter führt ab sofort wieder eine Riester-Rente in ihrem Produktportfolio. In den letzten Jahren war die Riester-Rente für viele Anbieter - nicht zuletzt wegen der 100%-igen Beitragsgarantie gekoppelt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...