Starke Zahlen, frische Impulse: Deutsche Bank auf Kurs

Mit einem aktuellen Kurs von 28,75 Euro auf Xetra präsentiert sich die Aktie der Deutschen Bank AG (DE0005140008) weiterhin in robuster Verfassung. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal am 24. Juli hat eine spürbare Kursdynamik ausgelöst, die auch in den darauffolgenden Tagen für Aufmerksamkeit sorgte. Anleger und Marktbeobachter reagierten auf die deutlich verbesserten Gewinnkennzahlen und die strategische Ausrichtung des Frankfurter Instituts mit überwiegend positiver Einschätzung.

Im zweiten Quartal 2025 erzielte die Deutsche Bank einen Vorsteuergewinn von 2,4 Milliarden Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert. Die Erträge legten um 3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zu, während die bereinigten Kosten leicht auf 5,0 Milliarden Euro sanken. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) lag bei 10,1 Prozent, und die Aufwand-Ertrag-Relation bei 63,6 Prozent - beide Kennzahlen im Einklang mit den Jahreszielen. Auch die Risikovorsorge entwickelte sich positiv und ging um 11 Prozent auf 423 Millionen Euro zurück. Wachstumstreiber waren vor allem das Geschäft mit Unternehmenskunden sowie die Vermögensverwaltung, während das Investmentbanking sich stabil entwickelte.

Strategisch setzt die Deutsche Bank weiterhin auf Digitalisierung, Kostenkontrolle und eine stärkere Verzahnung ihrer Geschäftsbereiche. Die Integration von Cloud-Technologien und KI-gestützten Analyseplattformen soll die Effizienz steigern und neue Ertragsquellen erschließen. Herausforderungen bleiben jedoch: Die geopolitische Unsicherheit, regulatorische Anforderungen und das Zinsumfeld in Europa verlangen weiterhin hohe Anpassungsfähigkeit.

Dennoch überwiegt die Zuversicht: Branchenexperten bewerten die jüngsten Geschäftszahlen und die strategische Ausrichtung der Deutschen Bank mehrheitlich positiv und sehen darin solide Grundlagen für weiteres Wachstum. Ein zusätzlicher Impuls kam am 29. Juli, als mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats Aktien des Instituts erwarben. Solche Insiderkäufe gelten gemeinhin als Vertrauensbeweis in die künftige Entwicklung und wurden in Finanzforen als starkes Signal gewertet.

Deutsche Bank AG Tageschart

Betrachtungszeitraum: 04.08.2020- 04.08.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Technisch betrachtet bewegt sich die Aktie der Deutschen Bank in einem stabilen Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei rund 20,80 Euro, die 100-Tage-Linie bei etwa 24,00 Euro - beide Linien verlaufen steigend und bestätigen den positiven Trendverlauf.

Ein technischer Widerstand zeigt sich aktuell bei 29,40 Euro, wo die Aktie zuletzt einmal abgeprallt ist. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die bestehende Aufwärtstendenz bestätigen und könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen. Auf der Unterseite bietet die Zone um 25,50 Euro eine kurzfristige Unterstützung, während sich mittelfristig die Marke bei 23,80 Euro als stabilisierender Bereich herauskristallisiert.

