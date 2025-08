Portugals Regierung will den Ladeinfrastrukturmarkt im Land an die AFIR-Regelungen anpassen - und ergo freier gestalten. Durch den nun beschlossenen Rechtsrahmen werden unter anderem Ad-hoc-Ladevorgänge mit Zahlung per Bankkarte oder QR-Code möglich. Portugals Führung hatte die Liberalisierung des Lademarkts gemäß den europäischen AFIR-Vorgaben im Februar bereits auf den Weg gebracht. Mit der nun erfolgten Verabschiedung des neuen Rahmens im Ministerrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...