Berlin, 04. August 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt die Zusammenarbeit zwischen ihren Portfoliounternehmen TRIP und Brother's Bond Bourbon bekannt. Die beiden Marken haben "The Brother's TRIP" ins Leben gerufen, eine Sommerkampagne, die TRIPs funktionelles Pfirsich-Ingwer-Getränk und Brother's Bonds Premium-Bourbon in einem erfrischenden saisonalen Cocktail vereint.

Brother's Bond Bourbon wurde 2021 von den Schauspielern Paul Wesley und Ian Somerhalder gegründet, die durch ihre Rollen in "The Vampire Diaries" bekannt sind. Seit seiner Einführung hat sich das Produkt zu einer der am schnellsten wachsenden Whiskey-Marken in den USA entwickelt. Im Rahmen der neuen Kampagne bewerben die Gründer die Produktkombination in einer Reihe von Social-Media-Videos, die sich an ein jüngeres Publikum richten. In den USA läuft außerdem eine zeitlich begrenzte Aktion über Gopuff, bei der Kunden, die beide Produkte kaufen, einen Rabatt erhalten.

Die Kampagne hat bereits große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregt: Die ersten Videos wurden über 9 Millionen Mal angesehen und haben zu einer erheblichen Kundenbindung geführt. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Stärke des Plattformmodells der 029 Group wider, das zwei wachstumsstarke Verbrauchermarken zusammenbringt, um Synergien zu erschließen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Märkte zu erschließen. Die Initiative unterstützt die anhaltende Dynamik von TRIP und Brother's Bond in ihren jeweiligen Kategorien.

Während TRIP die rasante Expansion in den USA vorantreibt, baut Brother's Bond gleichzeitig seine globale Präsenz aus. Anfang dieses Jahres stieg die Marke durch eine strategische Partnerschaft mit dem Familienunternehmen Gebr. Heinemann in den globalen Reiseeinzelhandel (GTR) ein und brachte seinen preisgekrönten Bourbon zu internationalen Reisenden an wichtigen Flughäfen. Dies markiert den ersten Einstieg von Brother's Bond in den GTR-Kanal und eröffnet weltweit neue Kontaktpunkte zu Verbrauchern. Die Marke hat kürzlich auch den Regenerative Grain Bourbon eingeführt, der vollständig aus regenerativ angebauten Getreidesorten hergestellt wird und damit der erste Bourbon seiner Art im GTR-Bereich ist. Diese Meilensteine wurden kürzlich in The Spirits Business ( Ausgabe August 2025 ) vorgestellt, wo die Führungsrolle der Marke im Bereich Nachhaltigkeit, ihre gemeinschaftsorientierte Philosophie und ihr rascher Aufstieg als Innovator in dieser Kategorie beleuchtet wurden.

Über TRIP

TRIP ist eine britische Verbrauchermarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Ihnen dabei zu helfen, inmitten des Chaos Ihre Ruhe zu finden. Dank des Engagements von TRIP, nur CBD von höchster Qualität zu verwenden, das in Großbritannien erhältlich ist, sind die köstlichen CBD-haltigen Getränke und Öle bei den Kunden sehr beliebt und haben die Position von TRIP als führende Premium-CBD-Marke gefestigt.

Weitere Informationen: https://drink-trip.com/

Über Brother's Bond

Brother's Bond Bourbon, gegründet von Ian Somerhalder und Paul Wesley, ist eine Ultra-Premium-Bourbon-Marke, die für ihre außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst bekannt ist. Sorgfältig aus den besten natürlichen Zutaten hergestellt und bis zur Perfektion gereift, würdigt Brother's Bond das reiche Erbe der amerikanischen Whiskeyherstellung.

Weitere Informationen: https://brothersbondbourbon.com/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/

