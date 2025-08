Erlangen (www.fondscheck.de) - Die ZBI Gruppe stärkt den Bestand des offenen Immobilienfonds UniImmo: Wohnen ZBI (ISIN DE000A2DMVS1/ WKN A2DMVS) mit der Fertigstellung und Übernahme eines Neubauprojektes im neuen Pergolenviertel in Hamburg-Winterhude, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...