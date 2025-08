Der Berliner Roaming-Spezialist Hubject hat zwei neue Partner gewonnen: SK Signet aus Südkorea will die Plug&Charge-Technologie von Hubject in sein DC-Ladegeräte-Portfolio integrieren. Und Place to Plug aus Spanien möchte Plug&Charge innerhalb seines Lade-Ökosystems anbieten. Schauen wir zunächst auf die Zusammenarbeit zwischen Hubject und SK Signet: Der Hersteller von Ladestationen, der auch über ein Werk für HPC-Ladegeräte in den USA verfügt, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...