Die Haltbarkeit von E-Auto-Batterien wird meist in der Anzahl von Ladevorgängen angegeben. Kommen durch das bidirektionale Laden weitere Ladevorgänge dazu, könnte sich das auf die Haltbarkeit auswirken - in der Theorie. The Mobility House Energy und die RWTH Aachen haben die langfristigen Auswirkungen von Ladevorgängen betrachtet - mit Fokus auf V2G. Dass über die Haltbarkeit der Batterie und deren "State of Health" (SoH) viel diskutiert wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...