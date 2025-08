Rostock (ots) -Von Freitag, dem 8. August 2025, bis Sonntag, den 10. August 2025, werden zur Hanse Sail die Tore im Marinestützpunkt Hohe Düne wieder geöffnet. Die Deutsche Marine freut sich, zahlreiche Gäste im Marinestützpunkt und am Passagierkai in Warnemünde begrüßen zu können."Das größte Volksfest des Nordostens und die Deutsche Marine machen seit Jahrzehnten im August die Tore auf um die Besucher zu begeistern. Der Marinestützpunkt Hohe Düne wird mit über 40 Informationsständen, bis zu 13 Schiffen und vielen Vorführungen Einblicke in den militärischen Alltag geben. Es ist unser Wunsch, mit unseren Besuchern in den Dialog zu treten und die Marine in die Wahrnehmung der Bevölkerung zu rücken," so der Kommandeur des Marinestützpunktkommandos Warnemünde, Fregattenkapitän Martin-Paul Rose.Ein maritimes Highlight wird die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" sein. "Es ist mir wirklich eine Freude, an diesem maritimen Event teilnehmen zu können. Die Hanse Sail hat für mich nicht nur als Marinesoldat und Seemann, sondern auch ganz persönlich eine besondere Bedeutung - schließlich ist Mecklenburg-Vorpommern meine Heimat und ich bin hier, ganz in der Nähe, zu Hause," so Fregattenkapitän Geisler, der Kommandant der Fregatte "Nordrhein-Westfalen", eines der modernsten Schiffe der Deutschen Marine.Nicht nur während der Schiffsbesichtigungen, dem sogenannten "Open Ship", wird es etwas zu sehen geben. Am Stand des Kraftfahrausbildungszentrums Potsdam bieten die Soldaten und Soldatinnen den Gästen an, bei einer LKW-Fahrt selbst hinter dem Steuer zu sitzen. Weitere Höhepunkte bieten die FlaRakGrp21 aus Sanitz mit ihren Flugabwehrsystem "Patriot", aber auch Vorführungen des Marinefliegergeschwader 5 aus Nordholz. Mit ihnen erwartet das Publikum eine dynamische Vorführung mit Hubschraubern der Deutschen Marine, inklusive einer simulierten Seenotrettung im Hafenbecken des Stützpunkts. Zum Einsatz wird dabei ein "Sea Lynx" und ein "SOF LUH 145" kommen.Doch nicht nur die Marine stellt sich vor, sondern auch die Panzerartillerie mit Ihrer Panzerhaubitze2000, dem Raketenwerfer MARS II sowie die Logistiktruppe mit dem Schwerlasttransporter MAMMUT. Die Feldküche bekocht die Besucher und den musikalischen Rahmen bildet das Heeresmusikkorps Hannover. Das Familienbetreuungszentrum kümmert sich mit einer Hüpfburg um den "maritimen Nachwuchs". Zusammen mit THW, Bundes- und Wasserschutzpolizei sowie Stützpunktfeuerwehr wird dies eine ereignisreiche Hanse SailOpen Stützpunkt Zeiten:Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr bis 18:00 UhrSamstag, 09.08.2025, 10:00 Uhr bis 18:00 UhrSonntag, 10.08.2025, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr"Open Ship" Zeiten:Fregatte "Nordrhein-Westfalen", Passagierkai WarnemündeDonnerstag, 07.08.2025, 10:00 Uhr bis 15:00 UhrFreitag, 08.08.2025, 12:30 Uhr bis 18:30 UhrSonntag, 10.08.2025, 12:00 Uhr bis 18:00 UhrPlatzkonzert Heeresmusikkorps Hannover, vor der Festbühne:Freitag, 08.08.25Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Event"Willkommen an Bord - die Marine bei der Hanse Sail 2025" herzlich eingeladen.Sollten Sie Wünsche für eine Berichterstattung haben, nutzen Sie unser Akkreditierungsformular, um ihre Wünsche zu äußern. Melden Sie sich ebenso gerne per E-Mail oder per Telefon, somit kann das Presseinformationszentrum Marine eine fachkundige Koordinierung für Sie gewährleisten.Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund von Fahrzeug- und Taschenkontrollen im Eingangsbereich zu Verzögerungen kommen kann.Das Mitführen von Tieren ist NICHT gestattet.Assistenz- und Blindenhunde sind hiervon ausgenommen.Bitte unbedingt ein Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass mitführen.Ohne Ausweis wird KEIN Einlass gewährt.Ort: Marinestützpunkt Warnemünde, 18119 Rostock, Hohe Düne 30Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle WarnemündeTelefon: +49 (0)381 636 2170E-Mail: markdopizastwarnemuende@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6090131