DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. August (vorläufige Fassung)

=== 01:50 JP/BoJ, vierteljährlicher Wirtschaftsbericht *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,6 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 2Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H (15:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Mai *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 49,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 49,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 50,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: xx 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 52,8 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 5,0 Mrd EUR *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -61,0 Mrd US-Dollar zuvor: -71,5 Mrd US-Dollar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 52,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,1 Punkte zuvor: 50,8 Punkte *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 22:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q 22:00 US/News Corp Ltd, Jahresergebnis *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 1H *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q - DE/Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Pkw-Neuzulassungen Juni ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

