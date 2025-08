Neue Self-Service-Funktionen erhöhen die betriebliche Effizienz und stärken die Kundenautonomie, indem sie fragmentierte B2B-Interaktionen in ein nahtloses, einheitliches Erlebnis überführen

BERLIN und NEW YORK, Aug. 04, 2025, die führende modular aufgebaute Commerce-Plattform für globale Unternehmen, kündigte heute die Einführung ihres Self-Service-Portals an - eine bedeutende Produktneuheit, die B2B-Unternehmen dabei unterstützt, ihre betriebliche Effizienz zu erhöhen, Kosten zu senken und ein reibungsloseres End-to-End-Kundenerlebnis zu schaffen. Die Produktversion umfasst zudem eine Reihe weiterer Funktionen zur Effizienzsteigerung - darunter "Order Amendments" (Auftragsänderungen), mit denen Käufer mehr Kontrolle über ihren Kaufprozess auch nach dem Abschluss erhalten.

75?% der B2B-Käufer bevorzugen Self-Service-Kauferlebnisse (Gartner), und 54?% der Anbieterwechsel sind laut McKinsey auf eine unzureichende digitale Kundenerfahrung zurückzuführen. Angesichts da B2B-Kunden der steigenden Erwartungen an einfache, durchgängige Kauf- und After-Sales-Prozesse geraten Unternehmen ohne optimierte Self-Service-Lösungen zunehmend unter Druck - insbesondere dann, wenn ihre Systeme unverbunden sind, viele Prozesse noch manuell ablaufen oder wenig flexibel sind.

Das Self-Service-Portal von Spryker wurde entwickelt, um Kundeninteraktionen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform zu bündeln. Die Plattform ist speziell auf komplexe B2B-Workflows ausgelegt und bietet Funktionen wie rund um die Uhr verfügbare Konto-Dashboards, Asset- und Anspruchsmanagement sowie kontospezifische Preisgestaltung. Als One-Stop-Shop unterstützt es eine nahtlose Kundendiensterfahrung, erhöht die Effizienz, verbessert die Kundenzufriedenheit und fördert das profitable Wachstum.

"Dieses neue Angebot adressiert einen der größten Schwachpunkte im B2B-Bereich: die aufwendige Verwaltung laufender Kundeninteraktionen über fragmentierte Systeme und Kanäle hinweg", so Boris Lokschin, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Spryker. "Da sich B2B-Käufer zunehmend an Self-Service-Modelle gewöhnen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Unsere Kunden sagen uns klar: Sie wollen ihre Zielgruppe schneller, besser und kosteneffizienter bedienen. Dieses Produkt erfüllt genau diesen Bedarf, indem es traditionell manuelle, betreuungsintensive Prozesse in schlanke Self-Service-Erlebnisse verwandelt."

Ein Portal, das Kunden die Kontrolle gibt

Das Spryker Self-Service-Portal ist eine zentrale, intuitive Plattform, auf der Kunden ihre Bestellungen, Assets, Services und Anfragen eigenständig verwalten können - ganz ohne Tickets oder Anrufe. Zu den wichtigsten Vorteilen des Produkts zählen:

Echtzeit-Einblicke über das Self-Service-Dashboard, das Bestellungen, Rechnungen und Kontodetails erfasst - für mehr Transparenz und Kontrolle.

über das Self-Service-Dashboard, das Bestellungen, Rechnungen und Kontodetails erfasst - für mehr Transparenz und Kontrolle. Effizientere Abläufe durch das Asset Management, mit dem digitale und physische Assets, die einem Kundenkonto zugeordnet sind, organisiert werden können.

durch das Asset Management, mit dem digitale und physische Assets, die einem Kundenkonto zugeordnet sind, organisiert werden können. Erhöhte Kundenautonomie durch Tools zur Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen - so können Kunden Anliegen, Beschwerden oder Probleme selbstständig verwalten.

durch Tools zur Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen - so können Kunden Anliegen, Beschwerden oder Probleme selbstständig verwalten. Vereinfachte Terminplanung und sichere Freigabe von Dokumenten dank integrierter Service-Termine und Dateiverwaltung.

Das Spryker Self-Service-Portaloptimiert After-Sales-Prozesse für B2B-Käufer, Vertriebsteams und den Kundensupport - und trägt so unmittelbar zum Geschäftswachstum bei. Das Ergebnis: eine reaktionsschnellere, transparentere Kundenerfahrung sowie spürbare Effizienzgewinne für Unternehmen, die nicht länger jede Interaktion manuell abwickeln müssen. Das Spryker Self-Service-Portal ist für Kunden von Spryker als eigenständiges Produkt verfügbar.

Auftragsänderungen: Mehr Flexibilität nach dem Checkout

Ebenfalls Teil dieser Version ist die neue Funktion "Order Amendments" (Auftragsänderungen), mit der Kunden auch nach dem Bezahlen noch Anpassungen an bestehenden Bestellungen vornehmen können. Käufer können Artikel hinzufügen, aktualisieren oder entfernen, dynamische Preisstrategien anwenden und Bestellreferenzen beibehalten - alles über eine nahtlose Oberfläche, die Warenkorb und Bestellungen synchronisiert. Diese zusätzliche Flexibilität hilft Unternehmen, Stornierungen zu reduzieren, Support-Tickets zu minimieren und eine saubere, genaue Datenbasis für nachgelagerte Systeme zu gewährleisten.

Die aktuelle Produktversion von Spryker enthält außerdem eine Reihe weiterer Updates und Verbesserungen, die darauf abzielen, die Kundenautonomie zu stärken und die betriebliche Effizienz weiter zu erhöhen. Erfahren Sie hiermehr über Neuerungen wie den strukturierten Datenzugriff via konfigurierbarem Datenexporter, die verbesserte Systemüberwachung durch Spryker Monitoring Integration sowie eine innovative, KI-gestützte bildbasierte Funktion zum Hinzufügen von Artikeln zum Warenkorb.

Über Spryker

Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Das benutzerfreundliche, kopflose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung während des gesamten digitalen Transformationsprozesses ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise-Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com. Folgen Sie Spryker auf LinkedInund X.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/357f4543-81ff-4fab-a740-153370c08d98

Kontakt: press@spryker.com