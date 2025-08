DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

COLOMBIA 09/41 US195325BM66 05.08.2025 HZE/EOT

COLOMBIA 14/44 KOBD US195325BR53 05.08.2025 HZE/EOT

COLOMBIA 15/45 US195325CU73 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 19/49 KOBE US195325DQ52 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 20/30 US195325DR36 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 20/31 US195325DS19 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 20/51 US195325DT91 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 21/61 US195325DX04 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 21/32 US195325DZ51 05.08.2025 HZE/EOT

KOLUMBIEN 21/42 0NZA US195325EA91 05.08.2025 HZE/EOT





