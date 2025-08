Bitcoin-DCA hätte Porsche beschert und Hyper könnte der Nächste sein

Mithilfe von DCA (Dollar-Cost-Averaging) oder dem sogenannten Durchschnittskosteneffekt und Bitcoin hätte man vor Jahren mit einem bescheidenen Investment eine lebensverändernde Rendite erzielt. Nun stellt sich dies jedoch deutlich schwieriger dar.

Zwar kann Bitcoin noch immer steigen, aber mit dem DCA ist mittlerweile aufgrund der hohen Marktkapitalisierung wesentlich weniger möglich. Zudem entspricht ein Anstieg von 114.349 USD auf 228.698 USD nicht unbedingt einer Verdoppelung, wenn man nahe dem Top einsteigt. Damals konnte sich Bitcoin hingegen noch schnell im Preis verdoppeln.

Deswegen bevorzugen einige jetzt das Bitcoin-Narrativ-Investment Bitcoin Hyper (HYPER), welches die Art von früher Anlagemöglichkeit bietet, wie es bei BTC einst der Fall war. Dabei erweitert das Projekt die Basischain mit einer Skalierungs- und Funktionsschicht, die auf dem Niveau von Solana zur Verfügung gestellt wird.

Somit konnten das Projekt eine große Nachfrage verzeichnen und mit seinem Vorverkauf in 60 Tagen fast 7 Mio. USD einnehmen. Bisher ist noch keine Verlangsamung des Finanzierungstempos zu beobachten, während der HYPER-Coin für die nächsten 30 Stunden für 0,012525 USD angeboten wird. Danach wird der Preis erneut erhöht.

DCA funktioniert mit der Zeit, wie Strategy und ein YouTuber zeigen

Es kann Sinn ergeben, nicht alles auf einmal in Bitcoin oder eine andere Kryptowährung zu investieren. Denn der Kurs ist während eines Jahres starken Schwankungen unterworfen, sodass BTC zu einigen Zeiten günstiger und zu anderen teurer erworben werden kann. Mithilfe des DCA kann somit ein Durchschnittspreis erreicht werden, sodass falsche Kaufzeitpunkte weniger zu Gewicht fallen.

Ein YouTuber hat im August 2024 angefangen, jeden Tag 5 USD in Bitcoin zu investieren, womit er ebenfalls dieser Strategie folgte. Somit werden kleine, aber beständige Positionen aufgebaut, wobei auch andere Intervalle gewählt werden können.

Einem ähnlichen Ansatz folgt das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy, jedoch mit Hebel in einem größeren Maßstab. Somit hat es bisher insgesamt 628.791 BTC akkumuliert, womit es das Unternehmen mit dem größten BTC-Bestand ist.

https://www.strategy.com/history

Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten hat Strategy seine Käufe intensiviert. Auf diese Weise konnte es eine jährliche Rendite in Höhe von 25 % erreichen, was für Kryptowährungen jedoch noch konservativ erscheint.

Das Unternehmen profitiert von einem frühen Investment aus dem Jahr 2020, als Bitcoin gestiegen ist. Aber auch die Käufe während des Krypto-Winters zwischen 2022 und 2023 machen sich positiv bemerkbar.

Der YouTuber hat nach einem Jahr nur eine bescheidene Rendite erzielt. Als Bitcoin erstmalig sechsstellig wurde, hat sein Portfolio nach 323 Tagen ein Plus von rund 5 % verzeichnet, was deutlich weniger als die Rendite von Strategy seit Jahresbeginn ist.

Somit ist er kein Verlierer, aber aufgrund des späten Einstiegs macht sich der Zinseszinseffekt bei ihm weniger bemerkbar, als es bei den Anlegern der Fall ist, welche schon früher in den Markt eingestiegen sind.

Frühe Bitcoin-Investments haben Autos und Häuser finanziert, Hyper könnte die nächsten Vermögen generieren

Hätte der YouTuber hingegen mit seiner DCA-Strategie schon in demselben Jahr begonnen, wie Strategy, so wäre seine Rendite nun deutlich höher. So käme ein tägliches Investment in Höhe von 5 USD inzwischen auf 9.130 USD. Basierend auf den täglichen Eröffnungskursen hätte die Investition mittlerweile 0,275 BTC erreicht, was 31.465 USD entspricht. Somit läge der Gewinn innerhalb von 5 Jahren bei 244,63 %.

Hätte man den Betrag in Höhe von 9.130 USD direkt im Jahr 2020 auf einmal eingesetzt, käme man derweilen auf 0,81 BTC, die bei einem aktuellen Kurs von 114.349 USD einen Wert von 92.623 USD hätten. Demnach wäre der Gewinn sogar 914 %.

Mit einem solchen Profit könnte man einen gebrauchten Porsche 911 Carrera oder eine Rolex Daytona kaufen. Dies zeigt, dass eine frühe Positionierung in einem Asset entscheidend ist, um hohe Renditen zu erzielen.

Sollte Bitcoin nun noch auf 300.000 oder gar 1.000.000 Mio. USD steigen, sind noch immer ansehnliche Kursgewinne möglich. Aber dennoch sind diese nicht mit den exponentiellen Anstiegen zu Beginn vergleichbar. Dies ist unter anderem auf die Institutionen zurückzuführen, welche die Volatilität verringern.

Deshalb suchen Anleger nach Coins, die höhere Gewinne wie Bitcoin zu Beginn ermöglichen. Jedoch gibt es nur wenige Kryptowährungen, die ein vergleichbares Potenzial bieten, wie Bitcoin Hyper, welches die Skalierbarkeit und Funktionalität von Bitcoin mithilfe von Solana verbessert.

Bitcoin Hyper fusioniert Bitcoin und Solana ohne die L1 zu verlassen

Mithilfe von Bitcoin Hyper wird die größte und sicherste Blockchain erweitert, was sie programmierbar macht. Ebenso werden damit Möglichkeiten für dezentrale Anwendungen, Spiele, Memes, KIs, Tokenisierung und mehr eröffnet.

Zudem wird eine Skalierungsebene genutzt, welche wie auf Solana die Transaktionen blitzschnell übertragen lässt. Erreicht wird dies mithilfe der Solana Virtual Machine (SVM), die auch Kapazität für unterschiedlichste Kryptosektoren bereitstellt, was im Web3 keine Selbstverständlichkeit ist.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1949390753920078056

Die Verbindung zwischen den beiden Chain erfolgt über eine Bridge, welche die Bitcoins auf der L1 sperrt. Dafür erhalten die Nutzer auf der L2 eine neue Bitcoin-Version im Verhältnis 1 zu 1, die sie frei in dem neuen Ökosystem verwenden können, um mit dezentralen Anwendungen und mehr zu interagieren.

In der Zwischenzeit werden die Bitcoins sicher auf der L1 verwahrt und dann wieder freigegeben, wenn die Nutzer die L2-Ebene verlassen wollen. Somit erhält Bitcoin ein Upgrade, das in der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes verankert ist sowie die Geschwindigkeit und die Effizienz von Solana für neuartige Funktionen verwendet.

Einstieg in Presale wird nicht von Börsen bereitgestellt

Anleger könnten sich nun fragen, ob sie alle HYPER-Coins auf einmal oder über den Durchschnittskosteneffekt kaufen sollten. Schließlich hätte der YouTuber eine deutlich höhere Rendite erzielt, wenn er zu Beginn alles in Bitcoin investiert hätte.

Bitcoin Hyper ist derzeit noch zu einem niedrigen Vorverkaufspreis erhältlich und könnte nach der Markteinführung bereits deutlich höher notieren. Dann gestaltet sich für Anleger der Einstieg in den Coin wohl nicht mehr so preiswert, weshalb Fred Krueger auch empfiehlt, niemals BTC zu verkaufen.

Insbesondere die Akzeptanz treibt dabei die Kurse von Kryptowährungen in die Höhe, wie bei Bitcoin und Ethereum. Sofern mehr Anleger von Bitcoin Hyper erfahren, kann sich die Nachfrage schnell ändern, wobei sich schon jetzt ein großes Interesse zeigt.

L2s wie Bitcoin Hyper sind für die Skalierbarkeit von Blockchains wie Bitcoin und Ethereum unerlässlich, weshalb sie gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von rund 15 Mrd. USD kommen.

https://www.coingecko.com/en/categories/layer-2

Zwar gab es vor Bitcoin Hyper schon Versuche, um BTC zu skalieren. Allerdings hat keiner einen so vielversprechenden Ansatz wie HYPER geboten. Aus diesem Grunde verzeichnet das Projekt auch schon seit Anbeginn eine große Unterstützung, was an andere erfolgreiche Coins mit exponentiellen Gewinnen wie Bitcoin erinnert.

Meilenstein von 7 Mio. USD für HYPER ist nicht mehr weit

Schnell steuert der Presale von Bitcoin Hyper auf den nächsten großen Meilenstein von 7 Mio. USD zu, der schon innerhalb der nächsten Stunden erreicht sein dürfte. Damit Sie sich vorher noch den aktuellen Preis sichern können, öffnen Sie die Website und verbinden eine Wallet mit dieser. Dann können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarte zahlen.

Für die Teilnahme an Presales wird vor allem die Best Wallet empfohlen, da sie mit einigen besonderen Funktionen für ICOs ausgestattet wurde, die in diesem Umfang einzigartig sind. Dort finden Sie den Vorverkauf auch unter der Rubrik "Upcoming Tokens".

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper über Telegram und X an, um schnell von den neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.