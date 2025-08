Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Fonds

Fondsvertrieb mit Fokus: F.U.X. und Oberbanscheidt & Cie. setzen auf Qualität



04.08.2025 / 16:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





F.U.X. Asset Manager Manufaktur unterstützt Oberbanscheidt & Cie. im Vertrieb: Fondsvolumen steigt auf 97 Millionen Euro Kleve, 4. August 2025 - Seit dem 1. Juni 2025 arbeiten der unabhängige Vermögensverwalter Oberbanscheidt & Cie. und die von Udo Wedler gegründete F.U.X. Asset Manager Manufaktur partnerschaftlich zusammen. Ziel der Kooperation ist der gezielte Ausbau des Vertriebs des Oberbanscheidt Global Flexibel, einem aktiv gemanagten, global investierenden Mischfonds. Die bisherige Bilanz der Zusammenarbeit fällt eindeutig aus: Das Fondsvolumen konnte binnen weniger Wochen von rund 80 auf 97 Millionen Euro gesteigert werden. "Ich unterstütze Oberbanscheidt & Cie. mit meinem Netzwerk vor allem im Bereich diskretionärer Investoren - dazu zählen Family Offices, größere Vermögensverwalter sowie institutionelle Anleger", sagt Udo Wedler. "Aber auch unabhängige Finanzberater, die unter einem Haftungsdach agieren, sind für diese Strategie interessante Partner." Die F.U.X. Asset Manager Manufaktur positioniert sich als Placement Agent mit Fokus auf selektierte Fondsboutiquen. "Aktuell konzentriere ich mich ganz auf Oberbanscheidt & Cie., weil mich der Fonds und das Managementkonzept überzeugt haben. Das nächste Etappenziel lautet 150 Millionen Euro Fondsvolumen bis Jahresende - und das ist ambitioniert, aber realistisch." Neben der Performance - rund 105 Prozent seit Fondsauflage im November 2013, davon 23 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten (Stand: 30.06.2025) - sei es laut Wedler vor allem die hauseigene Philosophie, die den Unterschied mache. "Kennzahlen allein sind nicht alles. Entscheidend ist, wie das Fondsmanagement in schwierigen Phasen reagiert. Und dafür braucht es ein konsistentes Weltbild und klare Überzeugungen." Oberbanscheidt & Cie. verfolgt im Fonds einen benchmarkunabhängigen, aktiven Managementansatz. Im Zentrum steht ein wertorientiertes Kernportfolio, ergänzt um Themen- und Trendinvestments - etwa zur Verteidigungsindustrie, Infrastruktur oder Zinswende. Die Asset Allocation wird dynamisch gesteuert: So schwankte die Duration im Anleihenportfolio in der Vergangenheit teils zwischen wenigen Jahren und mehr als 20 Jahren. Auch die Aktienquote wird flexibel angepasst. Derzeit liegt der Rentenanteil bei rund 60 Prozent, der Aktienanteil bei 40%. "Es ist nicht Ziel, den Index, sondern Überzeugungen abzubilden", so Wedler weiter. "Dazu gehört auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen - etwa in Sondersituationen zu investieren oder sich bewusst gegen Markttrends zu stellen." Über den Fonds:

- Name: Oberbanscheidt Global Flexibel UI

- ISINs: DE000A1T75R4 (R) und DE000A1T75S2 (I)

- Auflagedatum: 22.11.2013



Ansprechpartner für Rückfragen:

Andre Koppers, Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungs GmbH, a.koppers@oberbanscheidt-cie.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.