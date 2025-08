Hyundai konnte seinen Elektroauto-Absatz in Deutschland im ersten Halbjahr 2025 deutlich steigern. Mit 12.981 verkauften Stromern liegt das Plus bei 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt war der bezahlbare Kleinwagen Inster, der sich bereits an die interne Spitze setzte und auch in seinem Segment vorne liegt. Hyundai befindet sich hierzulande in Sachen E-Mobilität weiter auf Wachstumskurs. Der koreanische Autobauer verkaufte ...

