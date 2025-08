© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nach Jahren der Erprobung drängen Robotaxis sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in China zunehmend in den Regelbetrieb. Wer hat aktuell die Nase vorn? In den USA hat sich Waymo, eine Tochter von Alphabet, als Marktführer etabliert. Das Unternehmen betreibt über 1.500 fahrerlose Taxis in Städten wie San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin. Laut CNBC wickeln diese Fahrzeuge wöchentlich mehr als 250.000 bezahlte Fahrten ab. Auch Tesla hat kürzlich in Austin mit dem Betrieb begonnen. In China entwickelt sich der Markt mit ähnlicher Dynamik. Laut einer aktuellen Studie der Barclays Bank fahren landesweit schätzungsweise 2.000 Robotaxis, betrieben von wenigen regionalen Anbietern in …