Obwohl Donald Trump gedroht hat, kauft Indien weiterhin fleißig massenhaft Öl in Russland ein (hier unser aktueller Bericht). Trump droht mit sekundären Zöllen. Länder, die mit Russland Geschäfte machen, sollen bestraft werden. Vor wenigen Minuten hat Donald Trump verkündet, dass er seine Drohung gegenüber Indien in die Tat umsetzen will: Deutlich höhere US-Zölle gegen Indien! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...