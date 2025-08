DJ US-ZOLL-BLOG/EU bereitet Aussetzung der Gegenzölle für sechs Monate vor

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

EU bereitet Aussetzung von Gegenzölle gegen USA für sechs Monate vor

Die Europäische Union (EU) bereitet die Aussetzung eines Pakets von Vergeltungszöllen auf Waren aus den USA vor, die sie verhängen wollte, falls es ihr bis zum 1. August nicht gelungen wäre, ein Handelsabkommen mit US-Präsident Donald Trump zu erzielen. "Die Kommission wird die notwendigen Schritte unternehmen, um die Gegenmaßnahmen der EU gegen die USA, die am 7. August in Kraft treten sollten, um sechs Monate auszusetzen", sagte EU-Kommissionssprecher Olof Gill am Montag. Beide Seiten arbeiteten noch an der Fertigstellung einer gemeinsamen Erklärung zu ihrem Handelsabkommen, und die Aussetzung werde am Dienstag offiziell beschlossen.

Im vergangenen Monat haben sich die EU und die USA auf ein Abkommen geeinigt, das für die meisten europäischen Waren, die in die USA importiert werden, einen Basiszoll von 15 Prozent vorsieht. Das Abkommen enthält Ausnahmen für bestimmte strategische Sektoren sowie eine Investitionszusage der EU, Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden Dollar von den USA zu kaufen und weitere 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2025 11:10 ET (15:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.